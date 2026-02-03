Atresmedia y la Fundación AXA renuevan hasta el año 2032 su alianza por el compromiso social

Atresmedia y la Fundación AXA han firmado un acuerdo histórico para prolongar su colaboración hasta 2032 a través de 'Ponle Freno' y 'Constantes y Vitales', dos de las iniciativas de acción social más relevantes del panorama nacional. Esta renovación permitirá a ambas entidades alcanzar los 20 años de alianza y compromiso social, iniciados en 2012, y reafirma su apuesta conjunta por generar un impacto real y duradero en la sociedad.

La alianza comenzó hace más de una década al frente de 'Ponle Freno', la mayor plataforma de acción social por la seguridad vial y las víctimas de accidentes de tráfico. Posteriormente, con la integración de laSexta en Atresmedia, la Fundación AXA reforzó su vínculo con el grupo de comunicación impulsando 'Constantes y Vitales', una iniciativa orientada a promover la investigación médica de calidad y la prevención en salud.

La renovación del acuerdo ha sido formalizada este martes en la sede principal de Atresmedia por Javier Bardají, consejero delegado del grupo, y Olga Sánchez, consejera delegada de AXA España y presidenta de la Fundación AXA. Al acto han asistido también Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, y Manu Sánchez, presentador de Noticias de la mañana y embajador de 'Ponle Freno', así como la periodista Mamen Mendizábal, presentadora de laSexta y embajadora de 'Constantes y Vitales'.

Durante el encuentro, Javier Bardají ha destacado que "el compromiso social forma parte del ADN de Atresmedia desde hace más de 20 años. Junto a la Fundación AXA hemos demostrado que la colaboración a largo plazo es la única vía para generar cambios reales y con impacto duradero en la sociedad. Esta renovación hasta 2032 no es solo la continuidad de una alianza, sino una apuesta decidida por seguir liderando iniciativas con propósito, capaces de movilizar a los ciudadanos, proteger vidas y mejorar el bienestar colectivo".

Por su parte, Olga Sánchez ha subrayado que "la cultura de la prevención desempeña un papel fundamental en la sociedad actual y debemos seguir profundizando en ella para lograr mejoras reales en la vida de las personas. Contar con un socio estratégico como Atresmedia nos permite afianzar nuestro compromiso a medio y largo plazo, convencidos de que juntos contribuiremos a una sociedad más protegida".

La Fundación AXA se incorporó al compromiso social de Atresmedia en julio de 2012, cuando se convirtió en socio estratégico de 'Ponle Freno', una plataforma creada por el grupo en 2008 dentro de su política de sostenibilidad. Desde entonces, la iniciativa cuenta con más de 120.000 ciudadanos inscritos y cerca de 300.000 seguidores en redes sociales, consolidándose como un referente en seguridad vial.

En octubre de 2014, coincidiendo con la incorporación de laSexta a Atresmedia, la Fundación AXA impulsó el lanzamiento de 'Constantes y Vitales', la primera marca de Responsabilidad Corporativa de la cadena, centrada en el apoyo a la ciencia, la investigación biomédica y la prevención en salud.

Una alianza con impacto directo en la sociedad

Desde su inicio, Atresmedia y Fundación AXA han recorrido un camino conjunto marcado por la continuidad, el rigor y la vocación de servicio público. La ampliación de esta alianza hasta 2032 refuerza una convicción compartida: solo el trabajo sostenido y con visión de largo plazo permite generar un impacto social real y transformador.

Este nuevo horizonte temporal no supone un punto de llegada, sino un impulso para seguir desarrollando, a través de 'Ponle Freno' y 'Constantes y Vitales', proyectos y campañas que respondan a los retos actuales y futuros, manteniendo intacto el propósito que las une desde 2012: mejorar la vida de las personas y proteger lo que importa.

Entre los logros más destacados de 'Ponle Freno' se encuentran sus carreras solidarias, que han recaudado más de 3,5 millones de euros para víctimas de accidentes de tráfico, con la participación de más de 390.000 corredores en todo el país. A ello se suma la tramitación de más de 2.300 denuncias sobre señales y carreteras en mal estado, la señalización de 189 puntos negros, con una reducción del 60 % en víctimas mortales, y la recogida de más de 100.000 firmas para promover una ubicación eficaz de los radares de tráfico.

A través del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, se han elaborado informes de referencia sobre cuestiones como la velocidad en ciudad, la limitación a 30 km/h, el uso de patinetes, bicicletas, la distancia de seguridad, los atropellos a peatones o las colisiones con animales, entre otros. Asimismo, se han organizado diversas jornadas divulgativas sobre movilidad urbana, motoristas y tecnología del automóvil, disponibles gratuitamente en atresplayer.

En el ámbito educativo y de concienciación, Ponle Freno ha logrado el compromiso del Parlamento para que la seguridad vial sea una asignatura obligatoria en los colegios, además de impulsar campañas sobre el uso del cinturón, la distracción por el móvil, los efectos de determinados medicamentos en la conducción o las operaciones especiales de tráfico, reforzadas en los últimos años mediante podcasts con voces de Atresmedia.

Finalmente, los Premios Ponle Freno, que este año alcanzan su mayoría de edad, han reconocido a decenas de proyectos comprometidos con la reducción de la siniestralidad y la mejora de la calidad de vida de las víctimas, avanzando hacia el objetivo compartido de reducir las cifras hasta dejar el contador a cero.

La alianza entre Atresmedia y Fundación AXA con 'Constantes y Vitales' también ha conseguido grandes hitos en su propósito de potenciar la investigación médica y la prevención en salud, así como el apoyo a la ciencia y nuestros científicos, muchos de ellos alcanzados con al apoyo y la colaboración de la sociedad.