Investigan si la agresión a una mujer en Sevilla la Nueva fue una equivocación por ajuste de cuentas

Salvaje agresión en Madrid. Una mujer de 30 años resultó gravemente herida el pasado lunes en Sevilla la Nueva (Madrid). Todo ocurrió cuando dos desconocidos le rociaron un líquido abrasivo cuando entró en casa con su bebé después de dejar a los niños en el colegio. Con ello, la víctima ha sufrido quemaduras en un 40% de su cuerpo. El bebé no sufrió daños.

Ahora se baraja que una de las hipótesis es que este suceso responda a una equivocación por ajuste de cuentas.

Además, la víctima fue golpeada y presentó una fractura en la mandíbula y de extremidades superiores.

Fuentes próximas de la investigación han detallado a EFE que la Guardia Civil continúa con las pesquisas, aunque se descarta que se trate de un caso de violencia machista.

Según Emergencias de la Comunidad de Madrid y recoge EFE, las primeras llamadas al 112 se registraron en torno a las 10.00 horas del pasado lunes, indicando una posible agresión y también un incendio en un domicilio situado en el número 14 de la calle Constitución del municipio de Sevilla la Nueva.

Al lugar de los hechos acudieron Summa-112, Guardia Civil y Bomberos de la Comunidad de Madrid que sofocaron un incendio en la cocina de esta vivienda donde los sanitarios han intubado y han conseguido estabilizar a la mujer. Posteriormente, fue trasladad al hospital La Paz con pronóstico muy grave.

Un hombre rocía con ácido a una mujer en un parque

El pasado mes de diciembre, una mujer voluntaria que cuidaba a personas sin hogar tuvo que ser ingresada en el hospital después de que un hombre la rociara con acido mientras paseaba por un parque.

La víctima, de 46 años, se llama Ashley Wasielewski, residente en Savannah (Georgia). Se dirigía a una reunión navideña de su iglesia local cuando el agresor la atacó a las 20:16 del miércoles 10 de diciembre. EL hombre se acercó a ella por detrás y le vertió la sustancia en la cabeza, desgarrándole la piel.

Tras la agresión, Ashley fue trasladada al hospital para recibir un tratamiento por quemaduras de segundo y tercer grado en la mitad del cuerpo, incluida la cara, el cuero cabelludo, las manos y las piernas. Una amiga suya llegó a crear una página de 'Gofundme' para ayudar a pagar "cuidados intensivos y continuos: tratamientos especializados para quemaduras, rehabilitación, terapia ocupacional". Por su parte, la policía abrió una investigación.

