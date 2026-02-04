Efemérides de hoy 4 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 4 de febrero?

El 4 de febrero de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, inaugura la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. El nuevo complejo, diseñado por los arquitectos Richard Rogers y Antonio Lamela, cuenta con una superficie superior a 1,2 millones de metros cuadrados y una capacidad inicial para 35 millones de pasajeros anuales. La obra supone una inversión de alrededor de 6.200 millones de euros, incluyendo la terminal satélite T4S y el sistema automatizado de tren, que hace de lanzadera entre edificios.

La apertura de la T4 permite a Barajas situarse entre los grandes aeropuertos europeos. El diseño destaca por el uso de luz natural, cubiertas onduladas y criterios de sostenibilidad. Con su puesta en marcha, el aeropuerto incrementa su capacidad total hasta superar los 70 millones de pasajeros al año. La inauguración de la T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas sitúa a Madrid como un gran nodo aeroportuario internacional, especialmente en lo que refiere a las conexiones con América del Sur.

Un 4 de febrero, pero de 2004, el programador y empresario Mark Zuckerberg y sus compañeros de la Universidad de Harvard lanzan oficialmente la red social ‘TheFacebook’. El proyecto nace como una plataforma interna para estudiantes de la universidad, destinada a compartir perfiles personales, fotografías y datos académicos. En sus primeras 24 horas, más de 1.000 alumnos se registran en el servicio, lo que impulsa su rápida expansión a otras universidades estadounidenses.

Pocos meses después, la red amplía su acceso a centros de la Ivy League y, posteriormente, a estudiantes de todo el país. En 2005, la compañía moderniza su nombre y pasa a llamarse Facebook. Con el tiempo, la plataforma se transforma en una red social global, clave en la comunicación digital del siglo XXI.

¿Qué pasó el 4 de febrero?

1794.- La Convención Nacional francesa vota la abolición de la esclavitud en sus colonias.

1860.- Las fuerzas españolas derrotan a las marroquíes en la Batalla de Tetuán.

1924.- El líder nacionalista indio Mahatma Gandhi es puesto en libertad.

1937.- El Ministerio de Justicia de la República española decreta la igualdad de derechos civiles para hombres y mujeres.

1945.- Comienza la Conferencia de Yalta, donde Roosevelt, Churchill y Stalin se reparten las zonas de influencia de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

1948.- Se proclama la independencia de Ceilán (actualmente Sri Lanka) del Imperio británico.

1981.- Una veintena de miembros de Herri Batasuna abuchean el discurso del rey Juan Carlos I en la Casa de Juntas de Gernika.

1991.- Se descubre por primera vez el virus informático Michelangelo en Australia.

1992.- Intento militar frustrado para derrocar al presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez.

2003.- El Parlamento de Belgrado proclama el nuevo Estado de Serbia y Montenegro.

2019.- España y una veintena de países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

¿Quién nació el 4 de febrero?

1881.- Fernand Léger, pintor cubista francés.

1913.- Rosa Parks, activista afroamericana que desafió a las leyes segregacionistas.

1948.- Pepa Flores ‘Marisol’, actriz y cantante española.

1948.- Alice Cooper, cantante de heavy metal estadounidense.

1974.- Rocío Monasterio, arquitecta y política española.

1994.- Alexia Putellas, futbolista española.

¿Quién murió el 4 de febrero?

1893.- Concepción Arenal, penalista y escritora española.

1995.- Patricia Highsmith, escritora estadounidense.

2020.- José Luis Cuerda, productor y director de cine español.

2023.- Santiago de Santiago Hernández, escultor español.

2024.- Barry John, inglés, leyenda del rugby mundial.

2025.- María Teresa Horta, escritora y activista portuguesa.

¿Qué se celebra el 4 de febrero?

El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer.

Horóscopo del 4 de febrero

Los nacidos el 4 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 4 de febrero

Hoy, 4 de febrero, se celebra san Andrés Corsini.