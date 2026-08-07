El día que el verano desaparece bajo el agua: 30 años de la tragedia de Biescas

El 7 de agosto de 1996, una riada repentina arrasa el camping Las Nieves, en Biescas (Huesca), y provoca una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de España. La fuerza del agua, el barro y las piedras sorprende a más de 600 veraneantes, deja 87 personas fallecidas y cerca de 200 heridas, moviliza un enorme dispositivo de rescate y abre una larga batalla judicial que termina con la condena de las administraciones por permitir un camping en una zona de riesgo. Treinta años después, la memoria de las víctimas permanece viva y su legado transforma la forma de entender la seguridad frente a los riesgos naturales.

Cuando el barranco despierta

Es la tarde del 7 de agosto de 1996. Sobre la cabecera del barranco de Arás descargan más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado en muy poco tiempo. El agua se concentra, el cauce no puede contenerla y una riada cargada de piedras, troncos, barro y sedimentos desciende con una violencia imparable. En su recorrido alcanza el camping Las Nieves, donde pasan las vacaciones más de 600 personas. En apenas unos minutos, la corriente arrasa coches, caravanas y tiendas de campaña. Del complejo solo permanecen en pie los edificios de los baños y la recepción.

Minutos que cambian decenas de vidas para siempre

La fuerza de la riada no da margen para reaccionar. El balance resulta devastador: 87 personas pierden la vida arrolladas por el agua y cerca de 200 sufren heridas de distinta consideración. Familias enteras quedan separadas por la corriente, muchas personas logran sobrevivir aferrándose a árboles o a los pocos elementos que resisten el impacto, mientras otras desaparecen entre el barro y los escombros. Lo que comienza como un día de vacaciones se convierte, en cuestión de minutos, en una de las mayores tragedias naturales registradas en España.

La búsqueda que no termina cuando deja de llover

Cuando la riada remite, comienza otra carrera contrarreloj. Bomberos, Guardia Civil, sanitarios, militares, voluntarios y numerosos vecinos trabajan durante días entre toneladas de barro, piedras y restos del camping para localizar supervivientes y recuperar a las víctimas. Las labores se prolongan durante semanas debido a la magnitud de la devastación. El último cuerpo aparece un mes después de la tragedia: es el de un niño de seis años. La movilización de los equipos de emergencia y la solidaridad de toda una comarca quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva.

La justicia señala lo que nunca debió ocurrir

La tragedia continúa durante años en los tribunales. Las víctimas y sus familias mantienen una larga lucha para que se depuren responsabilidades. A finales de 2005, la Audiencia Nacional concluye que el camping fue autorizado en una zona de riesgo pese a las advertencias técnicas existentes. La sentencia considera que la catástrofe era previsible y evitable, declara responsables al Estado y a la Diputación General de Aragón y fija indemnizaciones por valor de 11 millones de euros para los afectados. El fallo supone el reconocimiento judicial de que aquella tragedia no solo fue consecuencia de un fenómeno meteorológico extremo.

La memoria que protege el futuro

Treinta años después, Biescas sigue siendo un símbolo de memoria y aprendizaje. La tragedia impulsa una revisión de la normativa y de los criterios de seguridad en campings e instalaciones situadas en zonas inundables, reforzando la evaluación de los riesgos naturales antes de autorizar nuevos proyectos. En el lugar también se crea un espacio memorial que recuerda a las 87 personas fallecidas y mantiene vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida aquel 7 de agosto de 1996. Su historia permanece como una advertencia permanente: conocer el territorio y respetar sus riesgos también salva vidas.