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Instalan luces azules en los baños de la Universidad de Lleida para evitar el consumo de drogas

La universidad ha detectado que personas ajenas a la institución accedían a los baños del edificio para drogarse.

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Instalan luces azules en los baños de la Universidad de Lleida para evitar el consumo de drogas | Antena 3 Noticias

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Cintia Martí
Publicado:

La Universidad de Lleida ha cambiado las luces de los lavabos para tratar de reducir el consumo de sustancias estupefacientes. La vicerrectora de la institución, Mariona Farré, explica que han detectado como varias personas ajenas a la universidad, accedían a los baños de hombres de la planta 0 para drogarse. Esto se debe a que, al tratarse de un edificio público, el acceso al mismo es libre para cualquier persona, independientemente de si es estudiante o no.

Con esta intensa luz azul, Farré asegura que se dificulta la localización de las venas y, por tanto, la posibilidad de llegar a consumir drogas inyectables. Se trata de una medida disuasoria que se puso en marcha ayer y que está generando una gran expectación entre el alumnado. "Parece que haya una fiesta", asegura una de las estudiantes mientras observa las intensas luces azules instaladas en el baño masculino del rectorado del edificio.

Este cambio de iluminación ya se hizo con anterioridad en la facultad de Medicina de la Universidad de Lleida después de detectar casos similares de consumo. Una medida, que años atrás, ayudó a atajar esta problemática y que confían que, de nuevo, surta efecto.

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