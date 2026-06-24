Un informe alerta de la "pobreza de tiempo" en España: el 67% de las madres y el 62% de los padres no tienen tiempo para descansar

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra la Mujeres, María Guijarro, ha presentado el informe 'Estado de las Paternidades en España 2026'. El estudio analiza cómo se viven los cuidados en España y cómo mujeres y hombres compaginan estas responsabilidades con su vida laboral y personal. Sus conclusiones apuntan a un escenario de mayor implicación compartida, pero todavía marcado por fuertes desequilibrios estructurales.

Una "pobreza de tiempo" generalizada

El informe subraya que el 67% de las madres y el 62% de los padres no disponen de tiempo suficiente para el descanso, el autocuidado o el ocio. Además, el 67% de ellas y el 61% de ellos tampoco cuentan con tiempo para formarse o desarrollar nuevas competencias.

Esta falta de tiempo, calificada como "pobreza de tiempo", tiene efectos directos en el bienestar emocional, la salud mental y la calidad de las relaciones familiares.

Problemas para llegar a fin de mes y conciliar

El 62% de las personas encuestadas asegura encontrarse en una situación de inseguridad económica, con dificultades para afrontar gastos habituales o imprevistos.

En el caso de las mujeres, el impacto laboral es mayor: el 40% de las madres ha dejado su trabajo para cuidar, frente al 26% de los padres. Además, el 77% de ellas declara estar insatisfecha con su empleo, frente al 66% de los hombres. El 42% afirma tener problemas para conciliar por la falta de permisos adecuados o de flexibilidad en las empresas.

Estrés y carga mental

La principal preocupación de las familias es la seguridad económica (54%), seguida de la salud y el bienestar de los hijos e hijas. Los datos también reflejan efectos en la salud mental: estrés, fatiga y sensación de sobrecarga. Un 26% de las madres ha sufrido síntomas de ansiedad recientes, mientras que en los padres se detectan más conductas de riesgo o malestar emocional menos visible.

Cambios en los roles

El 89% de las personas encuestadas dice disfrutar del cuidado de sus hijos o familiares. Sin embargo, la percepción de reparto no es igualitaria. Aunque más del 70% cree que las tareas están bien repartidas, las mujeres siguen dedicando más tiempo a los cuidados, sobre todo el tareas del hogar. Además, el 40% mantiene la idea de que funciona mejor el modelo tradicional, en el que los hombres trabajan fuera y las mujeres cuidan en casa.

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