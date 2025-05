La inesperada confesión de Frank Cuesta: "No tengo cáncer, nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que se me ha ido de las manos"

Frank Cuesta vuelve a estar en el ojo del huracán. El conocido como fiel defensor de los animales, ha protagonizado en los últimos días uno de los giros más inesperados de su carrera pública. Tras semanas de filtraciones de audios, acusaciones de estafa, maltrato animal e incluso amenazas, el leonés ha publicado un vídeo en su canal de YouTube donde admite haber construido su personaje sobre una base de exageraciones y mentiras.

"He sido un personaje y se me ha ido de las manos"

En el vídeo, el conocido como 'Frank de la Jungla' arranca con una disculpa directa y sin filtros: "Quiero disculparme públicamente de Chi y asumo completamente la responsabilidad del 'hate' que le cayó tras mi detención. He de decir, lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema de mitomanía y ego".

Continúa desmontando parte del relato que había sostenido durante años: "Ni soy veterinario ni soy herpetólogo, tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son profesionales", reconoce. También ha querido aclarar su estado de salud, desmintiendo uno de los rumores más repetidos: "No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer".

El santuario, las donaciones y el papel de Chi

Uno de los puntos más sensibles de su intervención es la gestión del santuario de animales, al que ahora define de otra forma: "Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados, por lo tanto, podemos decir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido yendo de las manos".

Sobre su relación con Chi, una figura con la que tuvo enfrentamientos públicos, Frank Cuesta intenta zanjar la polémica: "En su momento hablé mal de Chi porque su proyecto podía haber llegado a ser una competencia para mi negocio. De corazón le deseo lo mejor en su proyecto si algún día lo pone en marcha. Ante los rumores de si él era quien llevaba el tema del dinero en el santuario es falso. En todo momento yo sabía cuánto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fueran a través de una cuenta diferente".

Respecto a su detención en Tailandia, donde reside desde hace años, Frank ha querido aclarar lo sucedido: "Con respecto a mi detención, ninguna de las personas que fueron señaladas tienen nada que ver con la misma. Yo tenía unos animales sin papeles legales en esos momentos y fue una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa lo que alertó a las autoridades".

"Asumo mi responsabilidad y pido perdón"

Para cerrar su intervención, Frank Cuesta lanza una declaración con un tono claramente derrotado, pidiendo perdón a su audiencia: "Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente".

Un vídeo con muchas preguntas en el aire

Aunque el contenido del vídeo es contundente, hay quienes creen que Frank Cuesta no lo ha hecho de forma totalmente voluntaria. Según ha trascendido en los últimos días, su antiguo colaborador, Chi, habría estado presionándolo para que hiciera pública esta confesión. En redes sociales circulan supuestos mensajes y audios en los que Chi, que oculta su identidad públicamente, le exige a Frank grabar un vídeo para "limpiar su imagen", prometiendo a cambio retirar una denuncia.

"Confirma lo antes posible... yo saco la demanda y se terminó", dice Chi en uno de esos mensajes, preocupado porque el influencer Javi Oliveira habría empezado a exponerlo públicamente. En ese contexto, la frase con la que Frank arranca su vídeo llama la atención: "He escrito un texto porque es un vídeo duro para hacer, tengo que admitir varias cosas, voy a leer el texto y ya está". ¿Se trata de una verdadera confesión o es una respuesta forzada? Las dudas sobre por qué Frank Cuesta ha grabado ese vídeo y si lo que dice es cierto siguen sin resolverse, mientras la polémica sobre su figura pública sigue dando de qué hablar.

