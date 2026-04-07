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Indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una paciente que murió por pancreatitis tras 36 horas en Urgencias en un hospital

Ante la falta de camas disponibles, la paciente permaneció en un box de Urgencias a la espera de traslado y nadie monitorizó su estado.

Hospital General de Valencia

Hospital General de ValenciaA3N

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Daniel Caballero
Publicado:

La Conselleria de Sanidad y el Consorcio Hospital General Universitario de València indemnizarán con 225.000 euros a la familia de una mujer de 69 años que falleció tras permanecer más de 36 horas en el área de Urgencias sin recibir atención continuada. Así lo ha comunicado la asociación El Defensor del Paciente, cuyos abogados, Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, han alcanzado un acuerdo con las aseguradoras de ambas instituciones.

El pacto se produce en el marco de una reclamación patrimonial presentada contra la sanidad pública por presunta negligencia médica, en la que se solicitaba una compensación por los daños sufridos por la familia de la paciente.

Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, cuando la mujer acudió al servicio de Urgencias del hospital con dolor abdominal, vómitos y sensación de hinchazón. Tras una primera exploración y pruebas diagnósticas, entre ellas una ecografía, fue diagnosticada de pancreatitis aguda biliar y se decidió su ingreso hospitalario.

Sin embargo, ante la falta de camas disponibles, la paciente permaneció en un box de Urgencias a la espera de traslado. Según la asociación, durante ese tiempo "no consta un registro de constantes, ni analíticas ni exploración alguna más que la de su entrada en el hospital". La mujer permaneció en esa situación hasta la mañana siguiente, cuando se certificó su fallecimiento.

La entidad denuncia que la paciente estuvo "36 horas a la espera de que alguien la atendiera" y que murió sola, sin que ningún profesional sanitario advirtiera a tiempo su estado. Cuando se detectó el fallecimiento, aseguran, ya no fue posible reanimarla.

Desde El Defensor del Paciente recuerdan que la pancreatitis aguda puede evolucionar de forma grave y requiere una vigilancia estrecha, monitorización constante y tratamiento intensivo para evitar complicaciones potencialmente mortales. En este caso, sostienen, no se aplicaron los protocolos necesarios, lo que habría contribuido al desenlace fatal.

La asociación considera que se trató de una situación "evitable" y critica la falta de atención básica durante la estancia de la paciente en Urgencias. "No es aceptable que permaneciera un día y medio sin que ningún profesional sanitario se acercara", subrayan, insistiendo en que la mujer tenía opciones de recuperación si hubiera recibido el tratamiento adecuado a tiempo.

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