Un enfermero de Gran Canaria denuncia insultos racistas por parte de un paciente: "Vuélvete en patera"

El Sindicato de enfermería SATSE ha denunciado un nuevo caso de violencia contra un profesional del sector en Canarias. Aseguran que estas situaciones son cada vez más habituales pero en este caso además, añaden que se produce un hecho muy preocupante como es el componente racista por el color de piel, lo que califican como de "extrema gravedad".

La agresión la ha sufrido un enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria, al que un paciente profirió insultos como "esclavo", "negro de mierda" o "vuélvete en patera". Los hechos ocurrieron un lunes, y solo unos días después el sábado, el sanitario tuvo que atender de nuevo a su agresor en su turno de trabajo.

Todo comenzó con una discusión entre pacientes compañeros de habitación que se convirtió en un enfrentamiento entre ambos con una actitud un tanto agresiva por lo que una enfermera se vio obligada a intervenir. Entonces el paciente que había comenzado la disputa la insultó, y su compañero de trabajo salió en su defensa y trató de calmar la situación diciéndole al hombre que bajara el tono. Al ver que, lejos de finalizar la discusión, el paciente conflictivo continuaba amenazando a su compañero de habitación, el enfermero llamó al personal de seguridad del hospital. Fue entonces cuando el acompañante del paciente intentó pegar al enfermero con una muleta, y lo empujó de forma violenta fuera de la habitación mientras le profería todo tipo de insultos racistas por su color de piel.

El enfermero asegura que este paciente ya había protagonizado algún incidente anterior con otros compañeros y que no se siente apoyado ni amparado por el hospital ya que no se han puesto en contacto con él ni por parte de la dirección médica ni de la de enfermería.

La advertencia del sindicato

Desde SATSE Canarias advierten que estas conductas no solo atentan "contra la integridad física y psicológica del profesional, sino también contra los valores fundamentales del sistema sanitario público, basados en la igualdad, el respeto y la atención universal". "No se puede normalizar que los profesionales de enfermería trabajen bajo amenazas, agresiones y, ahora también, con ataques de carácter racista", afirma Juan Trenzado, secretario provincial de SATSE en Las Palmas.

Aseguran que la violencia contra las enfermeras, enfermeros, y fisioterapeutas del Servicio Canario de Salud aumenta año tras año, concretamente un 29,17% el año pasado, y se está convirtiendo en un problema que afecta gravemente a la seguridad de los profesionales sanitarios. En 2024 se registraron 192 agresiones y en 2025 fueron 248, por lo que solicitan medidas urgentes como incrementar la dotación de personal de seguridad, especialmente en los servicios con mayor exposición como urgencias y atención primaria para garantizar la seguridad de los trabajadores. También consideran necesario reforzar la formación de los profesionales, dotándolos de herramientas específicas para la prevención y gestión de situaciones conflictivas y reclaman la aplicación rigurosa de sanciones frente a los agresores, así como la garantía de asistencia y respaldo jurídico a los sanitarios que sufran cualquier tipo de agresión en el ejercicio de su labor.

Además, desde SATSE se plantean convocar concentraciones en repulsa por estos hechos en las puertas de hospitales y centros de salud para denunciar la situación y concienciar a la población.

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