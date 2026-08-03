Noticias de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

La crisis migratoria, las negociaciones entre Trump e Irán o el incendio en Grecia, entre las noticias más destacadas de este lunes 3 de agosto.

Crisis migratoria

La crisis migratoria que ha sacudido Ceuta durante los últimos días sigue dejando consecuencias.

Cuatro jornadas después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, el Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido por primera vez una versión oficial de lo ocurrido.

Rabat asegura que unas 40.000 personas cruzaron hacia la ciudad autónoma y sostiene que la avalancha fue consecuencia de la "información engañosa" difundida por redes sociales y de la actuación de las mafias que operan en la zona.

Negociaciones Trump e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las conversaciones con Irán se retomarán este lunes después de asegurar que decidió suspender un "ataque masivo" inminente para dar margen a un posible acuerdo que permita poner fin a la escalada del conflicto. Durante el vuelo presidencial rumbo a El Cairo, Trump explicó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le solicitaron que desistiera de la operación militar al considerar que todavía existen opciones reales para alcanzar un entendimiento con Teherán.

El incendio en Grecia

Grecia sigue luchando contra varios focos del incendio, avivados por los fuertes vientos en distintas zonas del país. Las autoridades han advertido que las llamas amenazan ya al área metropolitana de Atenas y a la isla de Cefalonia.

Los fuertes vientos han propagado las llamas incrementando notablemente el balance de daños. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis afirmaba que Grecia se ha enfrentado a "condiciones meteorológicas extremas y vientos" que a menudo alcanzan los 100 kilómetros por hora.

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