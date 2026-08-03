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Noticias de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy,lunes 3 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La crisis migratoria, las negociaciones entre Trump e Irán o el incendio en Grecia, entre las noticias más destacadas de este lunes 3 de agosto.

Crisis migratoria

La crisis migratoria que ha sacudido Ceuta durante los últimos días sigue dejando consecuencias.

Cuatro jornadas después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, el Ministerio del Interior marroquí ha ofrecido por primera vez una versión oficial de lo ocurrido.

Rabat asegura que unas 40.000 personas cruzaron hacia la ciudad autónoma y sostiene que la avalancha fue consecuencia de la "información engañosa" difundida por redes sociales y de la actuación de las mafias que operan en la zona.

Negociaciones Trump e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las conversaciones con Irán se retomarán este lunes después de asegurar que decidió suspender un "ataque masivo" inminente para dar margen a un posible acuerdo que permita poner fin a la escalada del conflicto. Durante el vuelo presidencial rumbo a El Cairo, Trump explicó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le solicitaron que desistiera de la operación militar al considerar que todavía existen opciones reales para alcanzar un entendimiento con Teherán.

El incendio en Grecia

Grecia sigue luchando contra varios focos del incendio, avivados por los fuertes vientos en distintas zonas del país. Las autoridades han advertido que las llamas amenazan ya al área metropolitana de Atenas y a la isla de Cefalonia.

Los fuertes vientos han propagado las llamas incrementando notablemente el balance de daños. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis afirmaba que Grecia se ha enfrentado a "condiciones meteorológicas extremas y vientos" que a menudo alcanzan los 100 kilómetros por hora.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Se busca fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

Fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

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Sociedad

Crisis migratoria en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos se pronuncia tras la entrada masiva de migrantes; Hay cerca de 90 muertos

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

Imagen de trenes de Rodalies

Interrumpida la circulación de seis líneas de Rodalies en Tarragona por el atropello a una persona

Incendio en un edificio de Madrid
Incendio

Vídeo: Un incendio provoca el colapso de la cubierta de un edificio en Madrid

Efemérides de hoy 3 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 3 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 3 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 3 de agosto?

Imagen de una mujer con gafas solares para eclipse
Eclipse solar

¿Qué hay que tener en cuenta para comprar unas gafas seguras para ver el eclipse?

El próximo 12 de agosto viviremos un fenómeno único: un eclipse de sol total que durará apenas un minuto. Para verlo, asegúrate de comprar las gafas correctas para evitar lesiones oculares irreversibles.

Crisis migratoria
CRISIS MIGRATORIA

La entrada masiva deja 72 migrantes muertos teniendo que habilitar una morgue para acoger los cuerpos fallecidos

Después de la tensión vivida estos días, en la jornada de hoy la normalidad se recupera poco a poco, aunque los principales líderes políticos han mostrado sus profundas diferencias en una crisis que se considera de las más graves vividas en España.

Fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

Se busca fragmento de vasija medieval perdida en la playa de la Magdalena de Santander

Imagen de radares con IA que se estrenarán en Cataluña en 2027

Cataluña incorporará un sistema de IA que detecta a conductores hablando con el móvil en el regazo o sin cinturón

La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato

La red de sensibilización creada por los ayuntamientos madrileños para luchar contra el maltrato

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