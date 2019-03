El incendio de Tenerife está "dominado" pero el Cabildo pide no ir al monte

El presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, ha asegurado que el incendio que sufre la isla en los últimos días "no está del todo controlado", pero sí "dominado". Sólo queda un único frente activo, situado en Tágara, en el municipio de Guía de Isora, donde se centran todos los medios aéreos.

"Es una zona escarpada y complicada, y ahí están centrados todos los medios aéreos. El resto del incendio está prácticamente frío, salvo el pinar de Tágara, que todavía seguirá con algunas llamas porque el pino canario tarda en apagarse bastante tiempo", ha remarcado este viernes el presidente cabildicio.

Los vecinos que habían sido desalojados por el riesgo de llamas continúan regresando a sus hogares, una vez pasado el peligro de que el incendio alcance las casas.

Tanto Melchior como el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, han aprovechado la que en principio ha sido la última rueda de prensa informativa sobre la evolución de los incendios en Canarias para agradecer de manera especial a todos aquellos que han participado en su control.

Finalmente, todas las carreteras de Tenerife han quedado abiertas salvo las generales que van de Vilaflor al Parador, y del bar Estrella a Tauce.

En todo caso, Melchior aprovechó que el fuego va camino de su extinción para pedir a los ciudadanos tinerfeños que no acudan a los montes porque la situación es de "máxima alerta" como consecuencia de las altas temperaturas. De hecho, ha explicado, se produjo un conato de incendio en el Barranco Tahodio que, si bien "fue extinguido rápidamente", refleja la facilidad con la que se pueden producir fuegos en las actuales circunstancias.



"Estamos en la máxima situación de alerta y hay preocupación. Yo sé la sensibilidad de la población pero les pido que no vayamos a los montes, que aprovechemos para ir al litoral o ir a zonas no boscosas porque el monte en estos momentos es un alto riesgo. No solo para la masa forestal sino para la gente que va. Ya habrá otros fines de semana durante el año para disfrutar de nuestra masa boscosa pero no precisamente estos días", ha remarcado.



El jefe de sección de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Humberto Gutiérrez, ha indicado que, salvo Tiágara, "el resto del perímetro está bastante anclado y estabilizado", y que los medios aéreos estarán en Guía de Isora aunque a medida que surjan "puntos calientes" la dirección del incendio derivará medios aéreos para apagarlos.

"Las perspectivas son bastante buenas", reconocía Gutiérrez, pues "las previsiones meteorológicas son mejores" y a lo "largo de las próximas horas y una vez se consiga estabilizar el barranco son esperables buenas noticias".



El técnico del Gobierno de Canarias quiso también explicar, sobre todo de cara a la población, que en las próximas semanas, y pese a que el fuego esté ya extinto, será normal que sobre todo en zonas de barrancos haya "puntos calientes" y "coronaciones de pinos" --es decir, incendios de todas sus ramas y partes verdes--, "pero siempre dentro" de la zona ya quemada, con lo que "no genera problemas".