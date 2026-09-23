Efemérides de hoy 23 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de septiembre?

El 23 de septiembre de 1949, nace el músico estadounidense Bruce Springsteen en Long Ranch (Nueva Jersey). Hijo de una familia de clase trabajadora, comienza a tocar la guitarra durante su adolescencia y actúa en pequeños locales de Nueva Jersey. A finales de los años 60 participa en distintas bandas hasta formar, en 1972, la E Street Band, con la que inicia una colaboración que se convierte en una de las más importantes de su carrera. En 1973 publica su primer álbum, Greetings from Asbury Park, N.J., aunque el reconocimiento internacional llega pocos años después.

Springsteen alcanza el éxito mundial con discos como Born to Run, The River y Born in the U.S.A., con el que vende más de 30 millones de copias. A lo largo de su trayectoria recibe 20 premios Grammy y un Óscar por Streets of Philadelphia. Su último concierto en España hasta la fecha se celebra el pasado 24 de junio de 2025 en el Estadio Metropolitano, en Madrid, dentro de su gira europea.

Un 23 de septiembre, pero de 1974, se inicia Ceefax, el primer servicio de teletexto del mundo. Desarrollado por la BBC en Reino Unido, permite a los espectadores consultar información escrita directamente desde el televisor. Noticias, resultados deportivos, previsiones meteorológicas y programación televisiva aparecen en distintas páginas que pueden seleccionarse mediante el mando a distancia. El sistema aprovecha espacios de la propia señal de televisión para transmitir los datos.

Ceefax se acaba convirtiendo en un servicio habitual para millones de británicos y llega a ofrecer cientos de páginas de información. Su funcionamiento no requiere conexión telefónica ni Internet, aunque la tecnología limita la cantidad de datos transmitidos. El servicio permanece activo durante casi cuatro décadas, hasta el 23 de octubre de 2012, cuando la BBC deja de emitir Ceefax coincidiendo con la transición definitiva de Reino Unido a la televisión digital.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de septiembre?

1889.- Se funda en Japón la compañía de naipes Nintendo.

1909.- Se publica por primera vez la novela por fascículos de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera.

1928.- Un incendio destruye el madrileño Teatro Novedades provocando la muerte de más de un centenar de personas.

1939.- El Gobierno español deroga la Ley de Divorcio de 1932 y declara nulas todas las sentencias.

1972.- Ángel Nieto se proclama campeón del mundo de 50cc y 125cc en Montjuïc (Barcelona).

1980.- Último concierto de Bob Marley en Pittsburgh (Estados Unidos).

1984.- El Gobierno francés concede por primera vez a España la extradición de tres presuntos miembros de ETA.

2008.- Google lanza la primera versión 1.0 de su sistema operativo móvil Android.

2010.- Quinta huelga en Francia contra la reforma de las pensiones propuesta por el presidente Sarkozy. Moviliza a casi 3 millones de personas en más de 220 concentraciones en todo el país.

2015.- El Gobierno colombiano y las FARC alcanzan en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia trasnacional y desarme.

2019.- El grupo de viajes Thomas Cook, con 178 años de historia, entra en suspensión de pagos tras fracasar las negociaciones de emergencia con su principal accionista.

¿Quién nació el 23 de septiembre?

1713.- Fernando VI, rey de España.

1926.- John Coltrane, saxofonista estadounidense de jazz.

1930.- Ray Charles, músico y cantante estadounidense.

1943.- Julio Iglesias, cantante español.

1959.- Fernando Romay, exjugador español de baloncesto.

¿Quién murió el 23 de septiembre?

1870.- Próspero Merimée, escritor francés.

1939.- Sigmund Freud, neurólogo austriaco, "padre" del psicoanálisis.

1973.- Pablo Neruda, escritor chileno.

1992.- Mary Santpere, actriz española.

2020.- Juliette Gréco, cantante francesa.

2025.- Claudia Cardinale, actriz italiana.

¿Qué se celebra el 23 de septiembre?

El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Horóscopo del 23 de septiembre

Los nacidos el 23 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 23 de septiembre

Hoy, 23 de septiembre, se celebran santa Tecla y san Pío.