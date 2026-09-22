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SOBREEXPOSICIÓN INFANTIL

El peligro de compartir fotos de tus hijos en redes sociales: cómo funciona el ‘sharenting’ y qué riesgos tiene

Ecografías, cumpleaños, vacaciones o primeros pasos. Compartir imágenes de los hijos en internet se ha convertido en algo habitual, pero una fotografía puede acabar fuera del control de la familia y comprometer la privacidad y seguridad del menor.

Imagen de archivo de un teléfono móvil

Imagen de archivo de un teléfono móvil EFE

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Javier Lliso
Publicado:

Una práctica cada vez más habitual

Aldeas Infantiles SOS ha presentado este martes en Madrid un informe que analiza el ‘sharenting’, término que hace referencia a la publicación por parte de padres y madres de imágenes e información sobre sus hijos en internet.

Según los datos recogidos en el informe, España es el país europeo donde más se practica: una de cada cuatro familias comparte imágenes de sus hijos varias veces al año. Sin embargo, solo una de cada cuatro afirma pedir permiso al menor antes de publicar.

Una foto puede dejar de estar bajo control

El problema no termina cuando se publica una imagen. Aunque la cuenta sea privada o el contenido desaparezca después de un tiempo, las fotografías pueden descargarse, capturarse, reenviarse o reutilizarse.

Además, determinados detalles aparentemente inocentes como un uniforme escolar, una fachada, una localización o una rutina familiar pueden revelar información sobre dónde vive o estudia un menor.

El informe alerta también de otros riesgos, como el ciberacoso, los perfiles falsos o el grooming, y señala que la inteligencia artificial añade nuevas amenazas al permitir crear imágenes falsas y sexualizadas a partir de fotografías reales

La huella digital empieza antes de que puedan decidir

Aldeas Infantiles SOS advierte de que la huella digital de los menores puede comenzar a construirse antes incluso de que tengan capacidad para decidir qué quieren compartir.

A las fotografías publicadas por familiares se suman los datos que recopilan aplicaciones, juguetes inteligentes, relojes conectados, asistentes virtuales y plataformas educativas sobre sus hábitos, ubicaciones, preferencias o incluso patrones de aprendizaje.

La organización recuerda que los menores tienen derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de sus datos personales.

Qué recomiendan antes de publicar

El informe propone cuatro claves para reducir la sobreexposición infantil en internet: pensar antes de publicar, limitar la difusión, respetar la imagen de otras personas y educar en privacidad.

Entre las recomendaciones está valorar si realmente es necesario compartir una imagen, pedir permiso al menor según su edad y madurez, evitar fotografías íntimas o comprometidas y revisar periódicamente la configuración de privacidad.

Aldeas Infantiles SOS defiende que la protección de la infancia en internet es una responsabilidad compartida entre familias, plataformas, centros educativos, medios de comunicación y administraciones.

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