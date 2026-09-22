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Julia Cejudo, la notaria más joven de España con 23 años: "Quiero ayudar a todas las personas que lo necesiten"

La joven sevillana logró un 19,50 sobre 20 en el dictamen, la nota más alta de este ejercicio, después de dedicar años de preparación a una de las oposiciones más exigentes.

Julia Cejudo, la notaria más joven de España

Julia Cejudo, la notaria más joven de España con 23 años: "Quiero ayudar a todas las personas que lo necesiten" | Antena 3 Noticias

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Elena Álvarez
Elena Álvarez
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Julia Cejudo Mesa tiene 23 años y acaba de alcanzar una meta que comenzó a perseguir durante su etapa universitaria: convertirse en notaria. Nacida en la localidad sevillana de Carmona, se ha convertido en la notaria más joven de España después de superar una oposición marcada por la exigencia, la disciplina y numerosas horas de estudio.

La joven estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. Durante la carrera descubrió que la abogacía no era el camino profesional que quería seguir y comenzó a interesarse por otras salidas dentro del ámbito jurídico. Fue entonces cuando decidió preparar las oposiciones a notarías.

Durante aproximadamente dos años y nueve meses, Julia centró buena parte de su día a día en la preparación de los exámenes. Una rutina exigente que llegó a ocupar alrededor de ocho horas diarias de estudio, con una planificación basada en objetivos y en la constancia.

El esfuerzo tuvo su recompensa en las pruebas. Julia consiguió un 19,50 sobre 20 en el dictamen, la calificación más alta obtenida en este ejercicio, y quedó primera del Tribunal 2. Un resultado que terminó de confirmar el éxito de una preparación en la que, además de los conocimientos jurídicos, tuvo que mantener durante meses una rutina de estudio muy exigente.

"Años de trabajo, disciplina y esfuerzo"

Llegar hasta la oposición no ha sido un camino sencillo. Durante meses, Julia tuvo que compaginar una intensa preparación con el resto de aspectos de su vida. La constancia se convirtió en una de sus principales herramientas para avanzar hasta superar las distintas pruebas.

Ahora que la oposición ha quedado atrás, Julia reconoce que el resultado supone mucho más: "esto no solo supone alcanzar aquel sueño con el que he luchado tanto, sino también ver recompensados aquellos años de trabajo, disciplina y esfuerzo", explica a Antena 3 Noticias.

La joven también quiere poner en valor a las personas que la han acompañado durante todo el proceso. Su familia y especialmente, su preparadora, Carmen, han tenido un papel fundamental en el camino hasta la plaza: "quiero agradecerles el apoyo que me han brindado", señala. Además de dedicarle unas palabras especiales a su preparadora: "Sin su apoyo no habría llegado y sin su exigencia no estaría aquí".

Carmona celebra el logro de su joven notaria

El éxito de Julia no ha pasado desapercibido en su localidad natal. El alcalde de Carmona, Juan Ávila, quiso felicitarla públicamente a través de las redes sociales tras conocerse el resultado: "felicitando a la notaria más joven de España, la carmonense Julia Cejudo Mesa", escribió el alcalde, calificando el logro como "un orgullo para su familia, para sus amigos y para toda Carmona". En su mensaje, también puso el foco en el esfuerzo que hay detrás del resultado y definió a Julia como "un ejemplo de esfuerzo y constancia para conseguir un sueño".

De los libros a la profesión

Ahora, con el objetivo cumplido, reconoce que toca cambiar el ritmo y adaptarse a una nueva realidad. El ejercicio físico y el cuidado de sus rutinas han formado parte también de esa etapa de transición después de la oposición. Julia afronta esta nueva etapa con la intención de seguir formándose y adquirir experiencia práctica: "Me gustaría convertirme en una profesional y así ayudar a todas las personas que necesiten ayuda", asegura.

La joven es consciente de que todavía tiene mucho que aprender en el día a día del despacho y afronta ese reto con la misma actitud que le ha permitido superar la oposición: trabajo, responsabilidad y ganas de seguir avanzando.

Después de años centrada en los libros y en la preparación de los exámenes, Julia Cejudo comienza a escribir desde este momento su trayectoria como notaria.

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