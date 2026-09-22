Tres heridos por la caída de un falso techo en la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona

Un falso techo de la estación de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona se ha desprendido dejando a tres personas con heridas leves. Los afectados son dos hombres y una mujer que han sido trasladados al Hospital Universitario Vall d'Hebron, según han indicado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en redes sociales.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado efectivos de los Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana, los Mossos d'Esquadra y el SEM, que ha movilizado cinco ambulancias para atender a los tres afectados.

Además, Renfe ha informado que a petición de Rodalies, la parada comercial en Fabra i Puig, de la línea R4 de Rodalies de Catalunya, no presta servicio por daños en la estructura de la estación. El falso techo ha caído en una zona del vestíbulo de la estación donde se encuentran las máquinas de validación de billetes.

Por lo que los viajeros deben utilizar la línea 1 de Metro entre La Sagrera y Fabra i Puig para continuar su viaje. Asimismo TMB ha informado de que se ha cerrado el acceso de la parada de metro de L1 de Fabra i Puig colindante con la estación de Rodalies afectada.

Este lunes el servicio ferroviario de trenes catalán inició unas obras de mejora de la estación de Fabra i Puig, presupuestadas en más de 300.000 euros, con el objetivo de reformar el vestíbulo, el lugar donde se ha producido el desprendimiento, para mejorar la accesibilidad y mejorar los espacios y la eficiencia de las instalaciones.