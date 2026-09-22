Detienen a un hombre en Lanzarote con cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros ocultos dentro de un congelador

La red de distribución ha quedado totalmente desarticulada en una operación clave contra el narcotráfico en el archipiélago canario. La Policía Nacional ha interceptado en Lanzarote a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, todo esto forma parte de la ya bautizada como "Operación Norte", impulsada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, a cuya información ha tenido acceso Antena 3.

Todo comenzó cuando los investigadores ataron cabos gracias a los primeros indicios sobre la presunta implicación del sospechoso en la venta, la logística y el movimiento constante de importantes cantidades de cocaína por toda la geografía insular. Ante este escenario, señalan fuentes de la investigación, se puso en marcha un un discreto dispositivo de seguimiento y vigilancia para monitorizar cada uno de sus pasos, comprobar sus rutinas y frenar su actividad antes de que pudiera expandir su radio de acción.

El momento clave de la intervención llegó en la calle, en un tramo clave de la red insular, cuando los agentes interceptaron el turismo que conducía el implicado en actitud vigilante. Tras comprobar el interior del vehículo, afirman los propios agentes, descubrieron tres paquetes perfectamente precintados que contenían cerca de tres kilos de cocaína pura, lo que precipitó su interceptación inmediata sobre la marcha sin que tuviera margen de reacción.

Registros y un botín guardado bajo cero

Pero el operativo policial no terminó aquí. Con la luz verde y la autorización expresa de la autoridad judicial, los efectivos ampliaron el cerco con dos entradas y registros simultáneos en diferentes inmuebles directamente vinculados al investigado. En el interior de estas viviendas, los agentes se incautaron de algo más de un kilo extra de la misma sustancia estupefaciente y de 25.000 euros en efectivo, confirman fuentes cercanas al caso, un auténtico botín económico que los investigados guardaban mayoritariamente escondido en los rincones más insospechados del interior de un congelador doméstico para evitar levantar sospechas.

Con este balance, la operación se ha saldado con unos cuatro kilos de cocaína fuera de circulación, el coche del sospechoso intervenido de forma cautelar y todo el dinero en efectivo requisado, recalcan desde la propia Comisaría.

Tras pasar por dependencias policiales , el implicado ha quedado finalmente a disposición de la autoridad judicial, según detallan fuentes judiciales, la cual, tras valorar las pruebas aportadas, ya ha ordenado su ingreso inmediato en prisión comunicada y sin fianza mientras avanza la instrucción del caso.