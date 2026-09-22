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Una fiesta ilegal lleva tres días sin dejar dormir a los vecinos de Collserola, Barcelona

Los vecinos denuncian que el alto volumen de la música que no les deja dormir.

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Rave en Barcelona | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Desde el pasado viernes, los vecinos de los alrededores de la barriada de Can Rectoret, en el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y Les Planes, en Collserola (Barcelona) no pueden dormir a consecuencia de una fiesta ilegal en una casa.

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) ha acudido a la vivienda hasta en tres ocasiones, donde el propietario ha bajado la música. Pero una vez se han marchado las autoridades vuelve a sonar.

Los vecinos están acostumbrados a que en esa casa se haga una 'rave' cada verano, han explicado en el programa Infobarris. Aunque añaden que, normalmente, suele ser de viernes a domingo. También cuentan que en el interior hay unas 25 personas.

Fuentes municipales han señalado a '20minutos' que "no se trata de una rave", sino de un vecino que ha organizado una "fiesta con altavoces" en su vivienda, y que no les constan que haya personas de fuera. Asimismo han confirmado que la Guardia Urbana ha interpuesto una denuncia.

Este incidente se produce en un momento donde la zona permanece bajo vigilancia reforzada debido a la alerta de peste porcina africana declarada en Collserola. Otra vecina que pasea con su perro por la zona, explica la mismo medio, que "solo se escucha en un trozo del camino".

Además señala que los vecinos que denuncian la situación son aquellos que también "infringen las normal" al pasar por los caminos que están cerrados: "No hay vecinos al lado de la casa y no se escucha la música".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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