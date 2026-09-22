Se desinfla buena parte de la boya neumática instalada en la frontera marítima del Tarajal

Buena parte de la boya neumática instalada en la frontera marítima del Tarajal, en Ceuta, para delimitar las aguas españolas y reforzar el control de los intentos de entrada irregular a nado permanece desinflada en varios de sus tramos. Esta incidencia se ha repetido con frecuencia desde su instalación y vuelve a registrarse a tan solo un día de la convocatoria de entrada masiva difundida a través de redes sociales para este miércoles.

La estructura flotante, desplegada por el Ministerio del Interior en el entorno fronterizo del Tarajal, suele presentar desperfectos periódicos debido a pinchazos a la acción de los temporales y las corrientes marinas, lo que ha provocado en distintas ocasiones la pérdida de presión en parte de sus módulos.

De hecho, desde su colocación no ha sido raro observar varios segmentos desinflados o desplazados.

La instalación de este elemento de contención respondió a la necesidad de adaptar el dispositivo fronterizo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio, en la que se declaró que los rechazos en frontera no pueden aplicarse cuando los migrantes son interceptados antes de superar físicamente a nado un elementos de contención fronterizo.

La boya fue concebida como una barrera visible destinada a delimitar el espacio fronterizo marítimo y facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a los intentos de acceso irregular por mar.

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha asegurado que el deterioro de la infraestructura era una situación "previsible" a la vista de la experiencia acumulada por la ciudad con instalaciones similares en el litoral.

Una boya similar a las que impiden que las medusas lleguen a la playa

Tal y como ha señalado Ramírez en una rueda de prensa, "las boyas que se han instalado en la zona del Tarajal pueden ser de mayor volumen, pero al final son una instalación muy similar a lo que colocamos todos los veranos para que las medusas no crucen la playa".

En ese sentido, ha recordado que esas estructuras suelen verse afectadas por los temporales y las corrientes.

Ramírez también ha indicado que el Gobierno local ya preveía que episodios de mal tiempo o fuertes corrientes terminarían afectando a la instalación. Asimismo, ha reclamado información sobre las actuaciones de mejora de las infraestructuras fronterizas que ya anunció el Ejecutivo central con financiación europea.

El portavoz del Gobierno de Ceuta ha detallado que "lamentablemente, tanto en las reuniones de seguimiento como públicamente, no hemos conocido todavía cuáles van a ser esas actuaciones, en qué van a consistir y sobre todo, donde se ejecutarán".