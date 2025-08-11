Un incendio en un camping de El Vendrell obliga a desalojar a 1.800 personas

Un incendio declarado esta madrugada en el camping Vendrell Platja, en El Vendrell (Tarragona), ha obligado a desalojar entre 1.500 y 1.800 personas. El fuego se inició sobre las 3:17 horas en dos puntos distintos del recinto.

Según Protecció Civil, el fuego afectó a varias caravanas y autocaravanas. No se han registrado heridos, aunque el Servei d’Emergències Mèdiques atendió a dos personas por lesiones leves. No obstante, se ha confirmado la muerte de un perro que estaba dentro de una caravana.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a través del teléfono 112, que registró 49 llamadas. En total, participaron siete dotaciones. El fuego quedó controlado a las 3:48 horas y extinguido durante la mañana.

El incendio quemó unas 16 parcelas en la primera zona afectada, con 12 caravanas destruidas. En un segundo foco, se calcinaron otras dos caravanas y un turismo. En total, han ardido 17 parcelas de las cerca de 500 que tiene el camping.

El establecimiento estaba ocupado al 96% en el momento del siniestro. La mayoría de los campistas son de Barcelona. Muchos podrán regresar a sus casas, mientras que otros serán reubicados en otros alojamientos turísticos. El Ayuntamiento de El Vendrell colabora en la gestión.

El desalojo se realizó de forma rápida y ordenada. Según el director del camping, Ramon Orriols, los propios clientes iniciaron la evacuación al escuchar la alarma. Todos fueron trasladados preventivamente al paseo marítimo y permanecieron allí unas dos horas y media.

La dirección del camping ha confirmado que todos sus servicios funcionan con normalidad, excepto en la zona precintada para la investigación. Los Mossos d’Esquadra analizan las causas, aunque la hipótesis principal es un fallo eléctrico. Según la empresa, evitó daños mayores. la colaboración de trabajadores y campistas.

Incendio en Tarifa

Es el segundo desalojo de un camping debido a un incendioen apenas unos días. El pasado martes se declaró en el parque de La Peña, cerca de la playa de Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz) que obligó a desalojar a 1.500 personas (94 de ellas realojadas en el polideportivo La Marina de Tarifa y en un albergue de Inturjoven) y a evacuar 5.000 coches.

El fuego se originó en una autocaravana y ha generado una densa columna de humo visible a varios kilómetros de la playa.

