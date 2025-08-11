Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Un incendio en un camping de El Vendrell obliga a desalojar a 1.800 personas

Un incendio declarado esta madrugada en el camping Vendrell Platja ha obligado a desalojar cerca de 1.800 personas.

Incendio en el Vendrell

Incendio en un camping de El Vendrell | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Un incendio declarado esta madrugada en el camping Vendrell Platja, en El Vendrell (Tarragona), ha obligado a desalojar entre 1.500 y 1.800 personas. El fuego se inició sobre las 3:17 horas en dos puntos distintos del recinto.

Según Protecció Civil, el fuego afectó a varias caravanas y autocaravanas. No se han registrado heridos, aunque el Servei d’Emergències Mèdiques atendió a dos personas por lesiones leves. No obstante, se ha confirmado la muerte de un perro que estaba dentro de una caravana.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a través del teléfono 112, que registró 49 llamadas. En total, participaron siete dotaciones. El fuego quedó controlado a las 3:48 horas y extinguido durante la mañana.

El incendio quemó unas 16 parcelas en la primera zona afectada, con 12 caravanas destruidas. En un segundo foco, se calcinaron otras dos caravanas y un turismo. En total, han ardido 17 parcelas de las cerca de 500 que tiene el camping.

El establecimiento estaba ocupado al 96% en el momento del siniestro. La mayoría de los campistas son de Barcelona. Muchos podrán regresar a sus casas, mientras que otros serán reubicados en otros alojamientos turísticos. El Ayuntamiento de El Vendrell colabora en la gestión.

El desalojo se realizó de forma rápida y ordenada. Según el director del camping, Ramon Orriols, los propios clientes iniciaron la evacuación al escuchar la alarma. Todos fueron trasladados preventivamente al paseo marítimo y permanecieron allí unas dos horas y media.

La dirección del camping ha confirmado que todos sus servicios funcionan con normalidad, excepto en la zona precintada para la investigación. Los Mossos d’Esquadra analizan las causas, aunque la hipótesis principal es un fallo eléctrico. Según la empresa, evitó daños mayores. la colaboración de trabajadores y campistas.

Incendio en Tarifa

Es el segundo desalojo de un camping debido a un incendioen apenas unos días. El pasado martes se declaró en el parque de La Peña, cerca de la playa de Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz) que obligó a desalojar a 1.500 personas (94 de ellas realojadas en el polideportivo La Marina de Tarifa y en un albergue de Inturjoven) y a evacuar 5.000 coches.

El fuego se originó en una autocaravana y ha generado una densa columna de humo visible a varios kilómetros de la playa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Última hora del incendio de León, en directo: El fuego arrasa Las Médulas y obliga a desalojar a más de 1.400 personas en El Bierzo

Incendio León, Las Médulas

Publicidad

Sociedad

Incendio en el Vendrell

Un incendio en un camping de El Vendrell obliga a desalojar a 1.800 personas

Pedreguer

La Guardia Civil desmantela un grupo que ofrecía retiros espirituales con ayahuasca en Pedreguer, Alicante

Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

Ambulancia del 061 Andalucía
Ola de calor

Muere un joven de 22 años y una mujer de 61 por golpes de calor en Andalucía

Imagen del hotel-restaurante donde se refugiaron los turistas
Falsos policías

Unos falsos policías acaban tiroteando a unos turistas franceses en Toledo

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Barcelona

Un tiroteo en plena calle de Barcelona deja un herido y cinco detenidos

Las autoridades acorralaron a los cinco detenidos que huyeron en un Cupra blanco.

Imagen de incendio en España
Incendios

Aumentan los grandes incendios en España mientras disminuye la superficie de hectáreas calcinadas

En España, este año se han declarado ya 14 grandes incendios que han calcinado más des 500 hectáreas, superando la media de la última década.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Detenida una pareja en Málaga: él le rompió una botella en la cara y ella le apuñaló

Coche accidentado Canarias

El momento donde un coche impacta contra un taxi y casi acaba en tragedia en Las Palmas: el conductor dio positivo en alcohol

El traslado de los menores llega después de la orden del Tribunal Supremo

Comienza el primer traslado de menores migrantes a la península desde Canarias

Publicidad