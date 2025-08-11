Última hora del incendio de León, en directo: El fuego arrasa Las Médulas y obliga a desalojar a más de 1.400 personas en El Bierzo

Las Médulas, paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, vive horas críticas. El fuego, que parecía contenido, se desató en la tarde del domingo tras un brusco cambio de viento, obligando a evacuar a más de 1.400 personas de varias localidades de El Bierzo y del norte de Zamora.

En Carucedo se desalojó a 400 vecinos, en su pedanía de Las Médulas a un centenar y en Orellán y Voces, en Borrenes, a 165 y 15 personas respectivamente. También se evacuó a 20 residentes de Montes de Valdueza, en Ponferrada. Algunas viviendas y naves han resultado dañadas y varias localidades permanecen sin suministro eléctrico.

Avance descontrolado y riesgo para la población

El incendio, considerado de riesgo grave para la población, avanzó en cuestión de minutos a una velocidad diez veces superior a la prevista, empujado por rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora. "Se desmadró todo, todo fue muy deprisa", relataba un vecino, mientras otros describían la escena como "desoladora" y "realmente impresionante".

Durante la noche, brigadas de tierra, la Unidad Militar de Emergencias y medios aéreos trabajaron sin descanso para frenar el avance de las llamas y evitar que alcanzaran más núcleos urbanos.

Testimonios de quienes tuvieron que salir con lo puesto

La evacuación dejó imágenes de familias abandonando sus hogares con lo imprescindible. "Da miedo, claro, que trabajes toda la vida y te quedes sin nada… pues es lo que hay", lamentaba una residente. En un polideportivo de Ponferrada pasaron la noche unas 800 personas que no podían regresar a sus casas.

La tensión aumentó cuando, en cuestión de minutos, el viento cambió de dirección y el fuego se dirigió hacia zonas habitadas. "Nos dijeron que había que desalojar el barrio y bajar a la parte baja del pueblo", explicaba otra vecina.

El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo fue abucheado por vecinos de Carucedo, que le reprocharon su llegada "cuando ya estaban ardiendo Las Médulas y las casas en peligro". Algunos denunciaron la falta de previsión y coordinación en las labores de extinción, en un incendio que califican como "un desastre sin precedentes" en la zona.

La prioridad de los equipos de emergencia sigue siendo contener los cuatro focos activos, dos de ellos en El Bierzo, y proteger las áreas de mayor valor cultural y paisajístico. Las condiciones meteorológicas y el terreno dificultan el trabajo, mientras la población espera el momento de poder regresar a casa.

