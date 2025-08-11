Incendio
Última hora del incendio de León, en directo: El fuego arrasa Las Médulas y obliga a desalojar a más de 1.400 personas en El Bierzo
El cambio de viento disparó el avance del incendio y provocó evacuaciones urgentes en siete localidades de León y Zamora.
Las Médulas, paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, vive horas críticas. El fuego, que parecía contenido, se desató en la tarde del domingo tras un brusco cambio de viento, obligando a evacuar a más de 1.400 personas de varias localidades de El Bierzo y del norte de Zamora.
En Carucedo se desalojó a 400 vecinos, en su pedanía de Las Médulas a un centenar y en Orellán y Voces, en Borrenes, a 165 y 15 personas respectivamente. También se evacuó a 20 residentes de Montes de Valdueza, en Ponferrada. Algunas viviendas y naves han resultado dañadas y varias localidades permanecen sin suministro eléctrico.
Avance descontrolado y riesgo para la población
El incendio, considerado de riesgo grave para la población, avanzó en cuestión de minutos a una velocidad diez veces superior a la prevista, empujado por rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora. "Se desmadró todo, todo fue muy deprisa", relataba un vecino, mientras otros describían la escena como "desoladora" y "realmente impresionante".
Durante la noche, brigadas de tierra, la Unidad Militar de Emergencias y medios aéreos trabajaron sin descanso para frenar el avance de las llamas y evitar que alcanzaran más núcleos urbanos.
Testimonios de quienes tuvieron que salir con lo puesto
La evacuación dejó imágenes de familias abandonando sus hogares con lo imprescindible. "Da miedo, claro, que trabajes toda la vida y te quedes sin nada… pues es lo que hay", lamentaba una residente. En un polideportivo de Ponferrada pasaron la noche unas 800 personas que no podían regresar a sus casas.
La tensión aumentó cuando, en cuestión de minutos, el viento cambió de dirección y el fuego se dirigió hacia zonas habitadas. "Nos dijeron que había que desalojar el barrio y bajar a la parte baja del pueblo", explicaba otra vecina.
El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo fue abucheado por vecinos de Carucedo, que le reprocharon su llegada "cuando ya estaban ardiendo Las Médulas y las casas en peligro". Algunos denunciaron la falta de previsión y coordinación en las labores de extinción, en un incendio que califican como "un desastre sin precedentes" en la zona.
La prioridad de los equipos de emergencia sigue siendo contener los cuatro focos activos, dos de ellos en El Bierzo, y proteger las áreas de mayor valor cultural y paisajístico. Las condiciones meteorológicas y el terreno dificultan el trabajo, mientras la población espera el momento de poder regresar a casa.
Última hora del incendio de León, en directo: Galicia y Navarra también luchan contra varios incendios forestales
Además de Castilla y León, Galicia mantiene varios frentes activos, entre ellos el de Castro de Escuadro (Ourense), que ha quemado unas 300 hectáreas.
Otros, como el de Fonsagrada (Lugo) o el de A Estrada (Pontevedra), están ya estabilizados. En Navarra, el incendio de Carcastillo y Murillo de Fruto ha sido controlado, aunque causó importantes daños.
Última hora del incendio de León, en directo: Vecinos de Las Médulas y Carucedo regresan a sus casas, algunas afectadas por las llamas
El medio millar de vecinos de Carucedo y de Las Médulas que anoche tuvieron que ser desalojados junto a otros municipios de esta zona de la Comarca del Bierzo (León) por las llamas del incendio, declarado el pasado sábado en Yeres, han podido regresar ya a sus casas aunque algunas han resultado afectadas.
Además, el espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca, se ha visto afectado por las llamas, según ha explicado a EFE el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, quien ha asegurado que este desastre va a cambiar la vida a todos los que viven en la zona.
Última hora del incendio de León, en directo: Cuatro focos activos en Castilla y León mantienen en alerta a los equipos
Además del incendio en Las Médulas, Castilla y León registra otros tres frentes activos, dos de ellos también en El Bierzo. La simultaneidad de los fuegos complica el despliegue de recursos y obliga a priorizar zonas con riesgo para la población.
En Las Médulas, el fuego ha afectado a un paraje Patrimonio de la Humanidad y ha forzado la evacuación de 1.400 vecinos. La UME, brigadas de tierra y medios aéreos trabajan sin descanso para evitar que las llamas se expandan. Las condiciones meteorológicas adversas dificultan las tareas de control y extinción en toda la región.
Última hora del incendio de León, en directo: Mañueco alerta de varios incendios en Castilla y León podrían ser provocados
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que, según los expertos, varios de los incendios activos en la comunidad podrían tener origen intencionado. "Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y el patrimonio", afirmó.
Entre los fuegos más graves figura el que avanza en Las Médulas, en León, que ha obligado a evacuar a cientos de vecinos. Mañueco ha agradecido el trabajo de los equipos de extinción y ha garantizado que la Junta apoyará la reconstrucción de los bienes públicos y privados afectados.
Última hora del incendio de León, en directo: La UME y 15 dotaciones de bomberos intentan frenar el fuego en Las Médulas
Más de una docena de dotaciones de bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan para frenar el incendio que ha entrado en Las Médulas, en León.
También participan medios aéreos para atacar los puntos más críticos. El fuego ha obligado a desalojar a 1.400 personas y ha afectado a viviendas, infraestructuras y suministro eléctrico. Las autoridades advierten de que las próximas horas serán decisivas debido a las condiciones meteorológicas adversas.
