Unos bañistas confunden una medusa gigante con los huevos de un calamar

Las altas temperaturas pueden influir en la presencia de las medusas. El aumento del calor en el mar puede favorecer la proliferación de ciertas especies y por eso suelen ser más abundantes en las playas. Además, las altas temperaturas también pueden afectar la descomposición de las medusas muertas, generando una mucosidad urticante en el agua.

Y eso es lo que le pensaron unos bañistas que se encontraban este domingo en la playa del Curita, una parte de Playa Honda, municipio de San Bartolomé, en Lanzarote. Asombrados por lo que estaban viendo: una medusa gigante, de casi un metro de longitud. Pero lejos de ser un aguaviva, se trataba de otra cosa: huevos de calamar oceánico.

La masa gelatinosa había quedado a la deriva y llegó hasta la orilla. El calamar diamante no fija sus huevos en el fondo del mar, sino que flotan cerca de la superficie. La voz de alarma corrió en la playa y el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote movilizó a sus medios e informaron a los socorristas de la playa para que izaran la bandera roja o la de la advertencia de medusas.

El calamar diamante: sin peligro para los bañistas

El calamar diamante, conocido como Thysanoteuthis rhombus, es una especie de molusco cefalópodo de la familia Thysanoteuthidae.

Es un calamar de gran tamaño, su cuerpo puede llegar a medir hasta un metro. Se le conoce con este nombre por sus grandes aletas de forma de rombo o diamante que se extienden a lo largo del cuerpo. El calamar diamante suele poner sus huevas en superficie, donde las corrientes marinas suelen arrastrarlas hasta la orilla. Y eso fue lo que pasó éste fin de semana en Lanzarote. Ni esta especie ni sus huevas revisten ningún peligro para los bañistas.

