Un tiroteo en plena calle de Barcelona deja un herido y cinco detenidos

Alrededor de las ocho de la mañana, un tiroteo en la ciudad de Barcelona ha dejado un herido y cinco detenidos. Según fuentes policiales, la persona herida no teme por su vida. Según ha podido saber 'ElCaso.com', varias personas se habrían disparado entre ellas al menos nueve veces en plena calle.

Los Mossos d’Esquadra han informado que los disparos se produjeron en el distrito de Sants-Montjuïc, por motivos que todavía se desconocen y que están bajo investigación. La División de Investigación Criminal (DIC) ya trabaja para aclarar lo ocurrido y determinar la relación entre los implicados.

Poco después de los disparos, la policía catalana localizó a cinco personas que presuntamente habrían participado en el suceso. Los agentes interceptaron a los sospechosos cuando huían en un coche blanco de la marca Cupra, cortándoles el paso acorralándoles y procediendo a su detención por la zona de la calle del Foc, en la Zona Franca. En el registro del vehículo, los Mossos encontraron y requisaron dos armas de fuego, y los cinco detenidos aseguraron ser vecinos de L’Hospitalet de Llobregat.

La persona herida, que habría recibido un impacto de bala, rápidamente fue trasladada al Centro de Atención Primaria (CAP) de Manso. Aunque en un primer momento se desconocía su estado, fuentes policiales han confirmado que las heridas no ponen en peligro su vida.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del tiroteo, pero 'ElCaso.com' informa que se trataría de varias personas de origen latinoamericano, dominicanas, se habrían disparado unas nueve veces en plena vía pública. Según los primeros indicios que apunta el medio, podría tratarse de un ajuste de cuentas entre diferentes mafias latinas que operan en la zona.

Se trata del sexto tiroteo registrado en Barcelona en el último mes y que, según las primeras hipótesis, volvería a estar relacionado con el narcotráfico apunta 'El Periódico'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com