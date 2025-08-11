Unos falsos policías acaban tiroteando a unos turistas franceses en Toledo

Los hechos ocurrieron el sábado en la intersección de la autopista radial R-4 y la autopista de peaje AP-36 a la altura de Dosbarrios (Toledo). Los hombres encapuchados, que se hicieron pasar por agentes de tráfico, pidieron a los turistas de origen francés que les enseñaran la documentación y que pagaran inmediatamente una cantidad de dinero. Ante la sospecha, decidieron huir de los delincuentes y se refugiaron en el hotel-restaurante 'Los Arcos', en Dosbarrios.

Durante la huida, los falsos policías dispararon al coche de los turistas en repetidas ocasiones. Una de las balas consiguió romper la luna trasera del coche y acabó impactando en el asiento del copiloto, sin llegar a causar daños personales. Los vehículos que circulaban por esa carretera llegaron a pensar que se trataba de un kamikaze o de una huida tras un robo.

Los turistas buscaron salvaguardarse en un hotel de carretera próximo, desde el que pudieron dar aviso a la Guardia Civil. A los pocos minutos se personaron en el hostal media decena de vehículos de la Benemérita, cuerpo que ha abierto una investigación para dar con los dos falsos policías. El vehículo utilizado por los delincuentes fue localizado por los agentes cerca de Dosbarrios. Tenían las placas de las matrículas cambiadas.

Vacaciones trucadas en Toledo

Los turistas franceses se encontraban de paso por Toledo, con motivo de sus vacaciones de verano. Lo que iba a ser una jornada de disfrute en la ciudad de Toledo se convirtió en una pesadilla, ya que no podían imaginar que fueran a vivir una situación de ese tipo en medio de la autopista.

Se desconoce por el momento si los delincuentes lograron estafar a otras víctimas antes de estos turistas franceses. Los falsos agentes se pusieron a la altura del coche en el que viajaban los franceses. Tras lograr que parasen, se les exigió que pagaran una gran cantidad de dinero en metálico, que no tenían en ese momento encima en el coche. Además, también les pidieron que mostraran su documentación.

Tras ver que la situación era algo confusa y sospechaban de la actuación de los falsos agentes, decidieron darse a la fuga en sentido contrario al que estaban circulando. Fue en esa huida en la que los delincuentes decidieron abrir fuego contra ellos, llegando a impactar contra el vehículo en la luna trasera.

Afortunadamente, no se han lamentado pérdidas humanas, aunque una de las balas se incrustó en el asiento del copiloto, por lo que estuvo cerca de impactar contra alguno de los viajeros del coche.

Refugio en la carretera

Desesperados por la situación, los turistas se resguardaron en el primer hotel de carretera que avistaron. Llegaron a saltarse las verjas del parking del hotel-restaurante 'Los Arcos' para refugiarse de sus agresores. Tras el aviso a las fuerzas de seguridad, se presenciaron en el lugar varias patrullas de la Guardia Civil.

Desde ese momento, las investigaciones están en manos de ellos y se espera que los delincuentes sean detenidos. Aunque los coches que emplearon han sido encontrados, con las matrículas cambiadas, por ahora se encuentran en paradero desconocido.

