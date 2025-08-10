Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Terremoto

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía

Todavía no se registran víctimas pero si heridos y evacuados.

Terremoto en Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía | Getty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

Pocos días después de que se desatase uno de los mayores terremotos de este siglo en la península rusa de Kamchatka, un nuevo seísmo en la provincia turca de Balikesir. Al menos cuatro personas han resultado heridas por un terremoto de magnitud preliminar 6,1 en la provincia turca de Balikesir, en el oeste del país, según ha confirmado el ministro de Salud del país, Kemal Memisoglu.

"Su tratamiento continúa en nuestros hospitales y sus vidas no corren peligro", ha asegurado el ministro en su cuenta de la red social X. "Nuestros equipos continúan su trabajo en el terreno y estamos siguiendo de cerca el proceso con todas nuestras instituciones relevantes", ha añadido.

El seísmo fue registrado a las 19:53 a unos 11 kilómetros de profundidad y ha llegado a sacudir ligeramente Estambul. Desde entonces, la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) ha registrado más de una decena de réplicas de menor intensidad, pero superiores a una magnitud 3.

El ministro del Interior, Alí Yerlikaya, también ha confirmado que dos personas han sido rescatadas por el colapso de un edificio en la localidad de Sindirgi, en Balikesir. "Las labores de rescate continúan. Nuestra gendarmería continúa la búsqueda en las poblaciones circundantes. Mantendremos informados de cualquier novedad", ha añadido.

Actividad sísmica muy frecuente

El 23 de abril, un terremoto de magnitud 6,2 frente a la costa de Silivri, en Estambul, puso en alerta al país y el temblor se sintió en las provincias circundantes. La mayor metrópoli de Turquía corre un gran riesgo sísmico debido a su ubicación. Se sitúa muy cerca del extremo occidental de la falla de Anatolia del Norte. De hecho, los científicos consideran que es "cuestión de tiempo" que se dé un seísmo considerable en esta histórica ciudad.

La administración de Erdogán empezó a tomarse mucho más en serio el riesgo tras la devastación causada por dos grandes seísmos de magnitud 7,7 y 7,6 en Kahramanmaraş el 6 de febrero de 2023. La catástrofe, que afectó a 11 provincias y causó la muerte de más de 50.000 personas, puso de manifiesto tanto la pésima calidad del parque de edificios como las insuficiencias de la preparación en Turquía.

Los expertos en terremotos advierten de que un posible gran seísmo en Estambul podría causar graves daños no solo en los edificios, sino también en los sistemas de transporte, comunicaciones e infraestructuras. En esta ciudad, con una población de más de 16 millones de habitantes, se calcula que millones viven en edificios de riesgo, a pesar de que se tomaron algunas medidas en la inspección de edificios tras el terremoto de Gölcük de 1999.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

VÍDEO: Un adolescente acaba aplastado por un paquete de ayuda humanitaria en Gaza

El paquete de ayuda que mató al joven de 15 años

Publicidad

Mundo

Un niño en una calle destruida tras una redada del Ejército de Israel en la ciudad de Yenín, en Cisjordania

El activista palestino asesinado por un colono israelí en Cisjordania grabó su muerte

Terremoto en Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía

Búfalo

De millonario cazador a presa: empresario de Texas muere en un safari de lujo durante una cacería

Israeli-Palestinian conflict - Hostages
Israel

Más de 100.000 israelíes se manifiestan para frenar la ocupación militar de la Franja de Gaza

Incendio en Portugal
Tornado de fuego

Vídeo: captan un impresionante tornado de fuego durante un incendio en Portugal

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.
Rusia / EEUU

Trump considera invitar a Zelenski a su reunión con Putin en Alaska

Zelenski advierte que cualquier decisión tomada sin Kiev "nace muerta" mientras la UE exige su presencia en las negociaciones

Incendio visto desde la carretera de acceso a Nápoles
Incendio Italia

Las laderas del Monte Vesubio arden y el humo amenaza la ciudad de Nápoles

Las localidades cercanas al volcán siguen con preocupación la evolución de las llamas. En Nápoles la ceniza se ha notado en varias viviendas.

Volodimir Zelenski

Zelenski aplaude la firmeza de la UE sobre la representación de Ucrania en la reunión entre Trump y Putin

Manifestación de Barcelona

Manifestaciones en favor de Palestina acaban con más de 300 detenidos

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca.

El enviado de Estados Unidos se reúne en Ibiza con el primer ministro catarí para hablar sobre Gaza

Publicidad