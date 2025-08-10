Incendios
Última hora de los incendios en España, en directo: Se eleva a 2 el nivel de gravedad de los fuegos de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo
El incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense) es ya el más grave de este verano en Galicia.
La situación en cuanto a los incendios en España continúa siendo comprometida este domingo. La labores de extinción continúan en los fuegos que afectan a Galicia, Comunidad de Madrid o Castilla y León, donde hay cinco fuegos en León y sigue el del municipio abulense San Bartolomé de Pinares, que se extendió a las Navas del Marqués.
La ola de calor que atraviesa el país está afectando de manera especial a los incendios, con 13 comunidades en alerta por altas temperaturas, las miradas se centran también en el incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense), que es ya el incendio más grave de este verano en Galicia, al afectar a unas 700 hectáreas.
1.500 vecinos desalojados
El incendio de Ávila provocó el desalojo de 1.500 vecinos, que desde esta noche pueden regresar a sus casas aunque el incendio, que ha quemado entre 500 y 600 hectáreas, aún continúa activo.
Recuerda que aquí puedes seguir la cobertura sobre
Última hora de los incendios en España, en directo: El Plan Infoex da por estabilizado y desactiva el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Aldea del Cano
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal declarado este pasado viernes en la localidad cacereña de Aldea del Cano.
Última hora de los incendios en España, en directo: Asciende al nivel 2 el Plan INFONA por un incendio forestal declarado en un pinar en Carcastillo
Hoy a las 8:00 horas ha ascendido a 2 la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) -que se encontraba en el nivel 0 de Pre Emergencia tras la extinción del incendio declarado el pasado martes en la zona de Valdizarbe- debido a un incendio en un pinar situado junto a la carretera entre Carcastillo y Figarol, en el Llano de Larrate.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los incendios de Orallo, Fasgar y Fontoria, en nivel 1 de gravedad
Los otros tres incendios activos en la provincia de León en los municipios de Orallo, Fasgar y Fontoria, estos en el Valle de Laciana, permanecen activos en nivel 1 de gravedad.
Este nivel de gravedad se activa por parte de la Junta de Castilla y León porque los servicios de extinción prevén que se tardará más de 12 horas en poder estabilizarse y por amenazar las llamas grandes masas de arbolado superiores a las 30 hectáreas.
Decenas de medios trabajan en plena ola de calor para sofocar todos los incendios activos en Castilla-León.
Última hora de los incendios en España, en directo: Elevan el riesgo en dos de los grandes incendios en la provincia de León
La Junta de Castilla y León ha elevado el nivel de gravedad de dos de los grandes incendios activos en la provincia de León: los de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo.
Este nivel de gravedad se da debido a que existen situaciones de grave riesgo para la población, bienes o daño forestal muy importante que exigen medidas para la atención y socorro de población o protección de bienes.
Última hora de los incendios en España, en directo: Jornada complicada en León
La jornada también ha sido complicada en la provincia de León, donde permanecen activos cinco incendios forestales en nivel 1 de gravedad por las dificultades para su extinción. Se sitúan en las localidades de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo, y en Orallo, Fasgar y Fontoria, estos en el Valle de Laciana.
A las tareas de extinción en Orallo se ha sumado el Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME). No son los únicos incendios que vive la provincia de León.
Última hora de los incendios en España, en directo: los vecinos desalojados por el fuego de Ávila pueden regresar a sus casas
El incendio de Ávila, que se declaró el viernes, ha provocado el desalojo de 1.500 vecinos, que desde esta noche pueden regresar a sus casas aunque el incendio, que ha quemado entre 500 y 600 hectáreas, aún continúa activo.
Durante la jornada de este sábado los bomberos han conseguido mantener estable el perímetro, sin que el fuego se extienda, a pesar de las "muchas" y continuas reproducciones de pequeñas llamas y pese a que el humo acumulado no ha permitido trabajar a los medios aéreos hasta media mañana.
Última hora de los incendios en España, en directo
Buenos días y bienvenidos a las noticias de última hora sobre los incendios que permanecen activos en España.
Recuerda que aquí puede seguir la actualidad en directo durante toda la jornada de hoy.
