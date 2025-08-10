Última hora de los incendios en España, en directo: Se eleva a 2 el nivel de gravedad de los fuegos de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo

La situación en cuanto a los incendios en España continúa siendo comprometida este domingo. La labores de extinción continúan en los fuegos que afectan a Galicia, Comunidad de Madrid o Castilla y León, donde hay cinco fuegos en León y sigue el del municipio abulense San Bartolomé de Pinares, que se extendió a las Navas del Marqués.

La ola de calor que atraviesa el país está afectando de manera especial a los incendios, con 13 comunidades en alerta por altas temperaturas, las miradas se centran también en el incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense), que es ya el incendio más grave de este verano en Galicia, al afectar a unas 700 hectáreas.

1.500 vecinos desalojados

El incendio de Ávila provocó el desalojo de 1.500 vecinos, que desde esta noche pueden regresar a sus casas aunque el incendio, que ha quemado entre 500 y 600 hectáreas, aún continúa activo.

