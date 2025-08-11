Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

La Junta de Andalucía ha activar de nuevo la fase de emergencia en situación operativa de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

Incendio forestal en Tarifa

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Un incendio forestal declarado en el paraje de la Sierra de Plata en Tarifa, Cádiz, ha obligado a la Junta de Andalucía a activar de nuevo la fase de emergencia en situación operativa de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

El incendio tiene lugar tan solo dos días después de que se diera por extinguidoel que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha confirmado a través de su cuenta de X, la activación del plan Infoca y ha pedido "mucha precaución" a quienes se encuentren cerca del lugar del incendio. En estos momentos los operativos se encuentran trabajando en la extinción de las llamas con medios aéreos y terrestres, se han activado dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.

Además, se han desplegado por tierra dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agende de medio ambiente y dos vehículos autobombas.

En estos momentos, y según datos del Infoca, soplan vientos de levante de 30-35 kilómetros por hora, con rachas de 45 a 50 km/h sin que haya previsión de variación.

Junto con los efectivos aéreos y terrestres están presentes también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardi Civil y de los parques de Tarifa y Algeciras del Consorcio de Bomberos de la Porvincia de Cádiz yal y como ha informado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Guardia Civil desmantela un grupo que ofrecía retiros espirituales con ayahuasca en Pedreguer, Alicante

Pedreguer

Publicidad

Sociedad

Incendio en el Vendrell

Un incendio en un camping de El Vendrell obliga a desalojar a 1.800 personas

Pedreguer

La Guardia Civil desmantela un grupo que ofrecía retiros espirituales con ayahuasca en Pedreguer, Alicante

Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

Ambulancia del 061 Andalucía
Ola de calor

Muere un joven de 22 años y una mujer de 61 por golpes de calor en Andalucía

Imagen del hotel-restaurante donde se refugiaron los turistas
Falsos policías

Unos falsos policías acaban tiroteando a unos turistas franceses en Toledo

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra
Barcelona

Un tiroteo en plena calle de Barcelona deja un herido y cinco detenidos

Las autoridades acorralaron a los cinco detenidos que huyeron en un Cupra blanco.

Imagen de incendio en España
Incendios

Aumentan los grandes incendios en España mientras disminuye la superficie de hectáreas calcinadas

En España, este año se han declarado ya 14 grandes incendios que han calcinado más des 500 hectáreas, superando la media de la última década.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Detenida una pareja en Málaga: él le rompió una botella en la cara y ella le apuñaló

Coche accidentado Canarias

El momento donde un coche impacta contra un taxi y casi acaba en tragedia en Las Palmas: el conductor dio positivo en alcohol

El traslado de los menores llega después de la orden del Tribunal Supremo

Comienza el primer traslado de menores migrantes a la península desde Canarias

Publicidad