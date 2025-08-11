Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

Un incendio forestal declarado en el paraje de la Sierra de Plata en Tarifa, Cádiz, ha obligado a la Junta de Andalucía a activar de nuevo la fase de emergencia en situación operativa de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

El incendio tiene lugar tan solo dos días después de que se diera por extinguidoel que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

El consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha confirmado a través de su cuenta de X, la activación del plan Infoca y ha pedido "mucha precaución" a quienes se encuentren cerca del lugar del incendio. En estos momentos los operativos se encuentran trabajando en la extinción de las llamas con medios aéreos y terrestres, se han activado dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.

Además, se han desplegado por tierra dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agende de medio ambiente y dos vehículos autobombas.

En estos momentos, y según datos del Infoca, soplan vientos de levante de 30-35 kilómetros por hora, con rachas de 45 a 50 km/h sin que haya previsión de variación.

Junto con los efectivos aéreos y terrestres están presentes también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardi Civil y de los parques de Tarifa y Algeciras del Consorcio de Bomberos de la Porvincia de Cádiz yal y como ha informado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.

