La Fiscalía pide imputar a Leire Díez también por un presunto delito de soborno a dos fiscales

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y al empresario Javier Pérez Dolset por un posible intento de soborno a dos fiscales. Concretamente, Dolset habría intentado sobornar a Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales en el 'caso Villarejo', y a José Grinda, el fiscal del 'caso 3%'.

Así consta en un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el fiscal Juan Pablo Nieto pide al juzgado de Madrid que abra diligencias previas, incorpore la documentación que tiene en mano la Fiscalía y reclame a Stampa la "grabación de las conversaciones mantenidas con los investigados Leire Díez y Javier Pérez Dolset". Asimismo, el fiscal Nieto ve pertinente que se tome declaración a ambos en calidad de investigados.

Han tomado esta decisión después de que el pasado 3 de junio, Stampa avisara a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid de que se había reunido con Díez y Dolset el 7 de mayo. Tal y como Stampa afirmó, se reunió con los dos "tras ser citado a través de un tercero" con la "excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio durante su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción".

Según recoge el decreto, Díez y Dolset le pidieron a Stampa "información sobre investigaciones sensibles" de la Fiscalía Anticorrupción además de "supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos". Supuestamente, si Stampa les proporcionaba toda esta información, la exmilitante del PSOE y el empresario le prestarían "ayuda gubernamental" en los litigios que mantiene con el Ministerio de Justicia.

Hace tan solo un mes, Stampa ratificó su escrito y puso a disposición de la investigación la grabación de todas las conversaciones. Una vez presentadas las conversaciones, el fiscal Nieto acordó unir su denuncia con la que presentó Grinda.

Similitud entre la denuncia de Grinda y Stampa

También Grinda es el fiscal responsable de la acusación contra Pérez Dolset en la Audiencia Nacional. En la grabación de audio sobre la reunión entre Leire Díez, Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y Alejandro Hamlyn, solicita información que pueda comprometer a Antonio Balas, teniente coronel de la UCO y al fiscal.

El fiscal presentó una denuncia el pasado 27 de febrero. Grinda declaró que le habían intentado sobornar después de haber recibido un mensaje de un periodista que le ofreció un destino en el extranjero a cambio de obtener información sensible sobre distintas causas. Entre las causas que quería investigar, se encontraba el 'caso 3%', que gira en torno a la presunta financiación ilegal de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC).

Tras la denuncia de Grinda, la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias preprocesales e intentó ponerse en contacto con el periodista. No obstante, esa operación no tuvo éxito y no consiguió contactar con el periodista.

Después de recibir la denuncia de Stampa, el Ministerio Público decidió acumular su caso con el de Grinda porque entendió que "hay una conexión entre los hechos denunciados".

Cuando se ha reabierto el caso, Grinda ratificó su denuncia inicial y añadió nuevas circunstancias sobre los hechos. Tal y como él señaló, la oferta que le hizo el periodista provenía de Leire Díez. Por ello, la Fiscalía Provincial de Madrid insta a los juzgados madrileños a que investiguen a Díez y a Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales.

No se acumulará con la causa abierta por soborno

Se trata del mismo juzgado que ya investiga a Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y que le tomará declaración el 11 de noviembre por los audios en los que se le escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información sensible contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

No obstante, el juez Arturo Zamarriego ha rechazado la petición de la Fiscalía Provincial de Madrid de acumular los casos de Grinda y Stampa con la investigación que ya tiene en marcha contra Díez al considerar que "no guardan relación los hechos denunciados con los contenidos en la denuncia" que dio origen a la causa.

