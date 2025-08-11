El incendio de Las Médulas, en León, desata la desesperación entre sus vecinos: "Era un infierno"

Esta mañana, Las Médulas ha despertado con una imagen desoladora: casas calcinadas y terrenos arrasados por las llamas. Castilla y León se está enfrentando a diversos focos en distintas provincias, una amenaza que, sumada a las condiciones climatológicas, podrían dificultar las labores de extinción.

En el caso de Carucedo, tuvieron que desalojar a 400 vecinos. "Fue todo tan rápido" comentaba una mujer entristecida por lo ocurrido. Otra vecina, por su parte, definió lo ocurrido con que "eso era el infierno" . Por su parte, los bomberos trabajaron para completar de forma óptima la evacuación.

A los desalojos de Carucedo se suman los de Las Médulas, con centenar de personas evacuadas, y en Orellán 165 y en Voces con 15. Estas cifras forman parte de un total de 700 vecinos desalojados en torno al paraje natural de Las Médulas, declarado como Patrimonio de la Humanidad.

Castilla y León se destinará fondos para recuperar Las Médulas

Para mejorar la situación, Castilla y León destinará parte de los fondos pendientes de ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística a recuperar las Médulas. Según ha detallado Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha señalado que se han activado "todos los recursos humanos y materiales necesarios para iniciar la rehabilitación del patrimonio cultural dañado". Tras "una primera evaluación técnica", se asegura que se redirigirán parte de estos fondos "a la recuperación" de esta zona.

Además, el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, ha anunciado que solicitará que esa zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica.

3.500 hectáreas quemadas en Zamora

Por su parte, la provincia de Zamora está viviendo otro 'infierno' que ha acabado con 3.500 hectáreas e incluso han alcanzado algunas viviendas. Afortunadamente, los 800 vecinos tras ser desalojados han podido volver a sus casas. Asimismo, en focos como en Cubo de Benavente, preocupan las altas temperaturas y las rachas de viento. El fuego obligó los vecinos de Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta tuvieran que pasar la noche fuera. Las llamas han llegado hasta la puerta de algunas viviendas, con techos derrumbados y escaleras.

