Muere Miguel Uribe, precandidato a la presidencia de Colombia tras haber sufrido un atentado

El joven político colombiano, Miguel Uribe, ha muerto tras haber estado varias semanas en estado crítico. El senador del partido Centro Democrático había recibido dos disparos en la cabeza en mitad de un mitin de manos de un sicario de quince años en el mes de junio. Así lo ha confirmado su propia esposa a través de redes sociales.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", ha escrito la esposa en sus redes sociales en donde añadió: "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

Los disparos, perpetrados presuntamente por un sicario de tan solo quince años, impactaron en su cabeza, lo que le provocó una fuerte hemorragia que le dejó en estado crítico y grave. El joven político se había perfilado como uno de los perfiles que iban a revolucionar y renovar la derecha tradicional del país y ase estaba postulando para ser el candidato presidencial del partido Centro Democrático.

Vida entre la tragedia

La vida de Miguel Uribe Turbay ha terminado de forma trágica del mismo modo que la de su madre, la periodista Diana Turbay, que fue asesinada en 1991 durante un fallido rescate mientras estaba secuestrada por el cartel de Medellín. El líder era el criminal narcotraficante, Pablo Escobar.

Uribe Turbay era además nieto del también expresidente Julio César Turbay Ayala, quien gobernó el país entre los años 1978 y 1982 con el Partido Liberal Colombiano. El joven senador se estaba postulando a ser el candidato presidencial del partido Centro Democrático, partido del expresidente, Álvaro Uribe, que lideró el Ejecutivo colombiano desde el año 2002 hasta el 2010. No guardaba parentesco con el expresidente pero sí mucha afinidad personal.

¿Quién era Miguel Uribe?

Estudió Derecho en la Universidad de los Andes y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Comenzó su carrera política como concejal de Bogotá en el año 2012 y más tarde fue designado secretario de Gobierno durante la alcaldía de Enrique Peñalosa entre 2016 y 2018, siendo el más joven en ocupar ese cargo. En 2019 se postuló a la Alcaldía de Bogotá y en 2022 fue elegido senador por el Centro Democrático, con la votación más alta de su lista.

En su carrera a la alcaldía se postuló como independiente con el movimiento 'Avancemos', aunque recibió el respaldo de sectores del Partido Conservador, el Centro Democrático y otros grupos de centroderecha. Quedó en cuarto lugar.

En octubre de 2024 anunció su precandidatura a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2026. En los últimos años se ha o como una de las principales voces de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, con un discurso centrado en la defensa de la seguridad y las instituciones. Promovió proyectos de ley sobre eficiencia estatal, reducción de trámites, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Su vida siempre estuvo marcada por la tragedia y la vocación de servicio público.

Estaba construyendo alianzas con sectores del centro y la derecha, buscando proyectarse como una figura joven, moderna y con experiencia en gestión pública.

