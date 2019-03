La Iglesia católica promete un "trabajo fijo" a quien quiera ser sacerdote

Al inicio del video, un joven, mirando a cámara, dice: "No te prometo una gran sueldo, te prometo un trabajo fijo". El anuncio ha sido presentado hoy en la Conferencia Episcopal Española y forma parte de la campaña "Te prometo una vida apasionante"

Otros hombres jóvenes y mayores que, al final del anuncio, resultan ser sacerdotes, mandan otros mensajes: "No te prometo la comprensión de los que te rodean, te prometo que sabrán que has hecho lo correcto" y "no te prometo una decisión fácil, te prometo que nunca te arrepentirás".

Las promesas de estos nueve curas han sido elaboradas a partir de las respuestas dadas por un centenar de sacerdotes de toda España entrevistados para la campaña, que la Conferencia Episcopal ha colgado en internet en Youtube y difundido por redes sociales como facebook o twitter.