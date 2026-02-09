Mouliaá rectifica e irá "hasta el final" contra Errejón tras la petición de la Fiscalía: "Me han tocado los ovarios"

La actriz Elisa Mouliaá había retirado el miércoles su denuncia por agresión sexual contra Ínigo Errejón, ha decidido este lunes continuar con el proceso tras considerar que la última decisión de la Fiscalía de pedir la absolución del exlíder de Sumar "no puede quedar impune".

Según su defensa, abogado Alfredo Arrién, la actriz no validará el escrito que remitió al Decanato la semana pasada para retirarse del caso, por lo que el procedimiento judicial seguirá su curso con ella como acusación particular y la Asociación ADIVE como acusación popular.

A través de sus redes, Mouliaá ha hecho pública su "indignación" ante lo que considera un giro injustificable por parte del Ministerio Público. Para ella resulta "realmente incongruente" que la Fiscalía haya pasado de acusarle a parecer "defenderle", expone.

Además, recordó el contenido del "primer escrito de acusación de la fiscalía", al que definió como "bastante cruel". En un vídeo publicado en sus redes sociales detalló los cinco puntos sobre los que se apoyaba la denuncia inicial.

En el texto de la publicación escribió que "una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. #Incongruencia el juez le ha mandado al banquillo y tras esto si que voy a ir hasta el final. Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora si.

En el mismo vídeo, Mouliaá recitó textualmente las conclusiones que figuraban en el documento de la fiscalía y que ahora considera su cambio como "inexplicable" y más en el contexto del "discurso político actual" y la vigencia de la "ley del solo sí es sí".

El primero que "no hubo consentimiento válido", describiendo una situación en la que la voluntad de la víctima "no fue libre, sino condicionada por presión, invasión corporal y bloqueo". También aclaraba que el consentimiento "no puede presumirse por contexto previo ni por ausencia de resistencia física".

El segundo de la "conducta activa e invasiva" con "una dinámica de avance sexual no recíproco, persistente y desatendiendo las señales verbales y no verbales de incomodidad", incluso señalando "un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad".

También la veracidad del testimonio, donde exponían que el relato de la actriz se calificaba como "coherente, persistente y verosímil", siendo "consistente en el tiempo, sin contradicciones sustanciales" y donde se valoraba de forma positiva "que el relato pareciera corroborado periféricamente".

En el cuarto punto mencionaban "mensajes contemporáneos a los hechos donde la denunciante expresa malestar y rechazo" y que habían sido "cotejados por la policía". Además de "manifestaciones a terceros poco después de lo ocurrido, informes psicológicos que no detectaban fabulación y sí impacto emocional compatible con lo denunciado".

Y por último, "encaje penal". Según la fiscalía inicialmente, los hechos eran "constitutivos de un delito contra la libertad sexual al no concurrir un consentimiento expreso ni implícito válido".

La versión de la Fiscalía

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su posición de pedir la absolución de Íñigo Errejón, ya que considera que los hechos no constituyen delito de agresión sexual. En su escrito, el Ministerio Público relata que ambos coincidieron en un encuentro durante el cual "flirtearon" y que Errejón besó a la actriz "sin que esta manifestara oposición al mismo".

El documento describe cómo el político "de forma impetuosa" comenzó a besarla y tocarle los pechos, y que el terminó cuando ella pidió detener el contacto, momento en el que él accedió. Tras eso, ambos se dirigieron a la vivienda del exdirigente, donde el político volvió a iniciar caricias hasta que ella expresó que no quería continuar y "cesó el encuentro en ese instante".

Para la Fiscalía, estos hechos no implican delito, ya que considera que Errejón actuó sin violencia ni intimidación.

