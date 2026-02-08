Una joven reconoce que mintió y denunció a su padre por violarla cuando tenía 10 años presionada por su madre

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha absuelto a un hombre de 50 años que estaba acusado de violar a su hija cuando ella tenía 10 años. La absolución llega después de que su hija, que actualmente tiene 18 años, se desdijera de la acusación y afirmara que todo fue "mentira" y que en su día denunció "presionada" por su madre.

A pesar de que la joven se retractara, el Ministerio Fiscal mantuvo su acusación y la petición de 34 años de cárcel para el acusado. En la sentencia, el tribunal indica que "carece de elementos de juicio hábiles y suficientes para concluir que la retractación que se ha producido en el acto del juicio" se deba descartar.

En cualquier caso, el tribunal señala que no puede sustituirse una declaración por otra, ya que no se cuenta con una prueba preconstituida. Por la forma en la que la joven se retractó en el juicio, el tribunal considera que no está "mediatizada" o "inducida" y establece que no es propia de una situación de victimización secundaria de la denunciante.

Por todo ello, se indica que "no se cuenta con una prueba suficiente de los hechos denunciados", de forma que "no se ha enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia del que goza el acusado", lo que conduce a un pronunciamiento absolutorio.

En un primer momento, el fiscal mantuvo su acusación basándose en el testimonio de la pericial de las psicólogas, las cuales declararon que era normal que una víctima de violencia sexual pueda llegar a desdecirse y a negar lo ocurrido. En este sentido, las psicólogas indicaron que, si la niña mintiera o hubiese estado mediatizada, lo hubiesen detectado.

El acusado aseguró que "manipularon" a su hija para que mintiese

Por su parte, el acusado declaró que la relación con su hija "fue muy buena" hasta que se separó. Tal y como detalló, cuando solicitó el divorcio y tuvo una nueva pareja, comenzaron los problemas. Según aseguró el acusado, es "incapaz de hacer eso" y detalló que lo estaban acusando "injustamente".

Asimismo, ha añadido que a su hija "la manipularon" y por eso presentó una denuncia contra él. El acusado responsabilizó tanto a su exmujer como a su excuñada de haber manipulado a la menor para que mintiese. También rechazó que los mensajes en redes sociales realizados desde su perfil y las conversaciones con su hija sobre violaciones fuesen escritos por él.

Su hija afirmó haber estado "presionada" por su madre para denunciar a su padre

Su hija respaldó a su padre ante el tribunal. Declaró que todo fue "mentira" y que dijo todo eso "presionada" por su madre y por la excuñada de ella.

Tal y como aseguró la joven ante el tribunal, "ni he recibido tocamientos ni me han violado". Prosiguió asegurando que "llevaba años viviendo una mentira" y aseguró que no quería "vivirla más". Asimismo, la joven mostró su deseo de "poder dar un abrazo" al acusado, detalle que no podía llevar a cabo porque había en vigor una orden de alejamiento.

Los hechos se remontan a 2017

La madre denunció los hechos después de ver una conversación entre padre e hija localizada en una tablet. La madre, con quien ahora no tiene relación, ha llegado a admitir que ella sabía que pasaban "cosas feas" entre su marido y su hija.

En 2017, la menor relató que su padre "aprovechaba cualquier ocasión para realizarle tocamientos" de índole sexual, con la advertencia de que "no contará nada a nadie o que le pegaría y no volvería más a ver a su madre".

