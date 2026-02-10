Noticias de hoy, martes 10 de febrero de 2026

El PP reta a Vox a compartir gobiernos. Repasamos las principales noticias de este martes 10 de febrero.

Caso Epstein

Ghislaine Maxwell, colaboradora y cómplice del pedófilo Epstein, no ha querido declarar en el Congreso de Estados Unidos. Eso sí, chantajea veladamente a Trump. Se abre a exculparle a cambio del indulto. Mientras tanto, Musk se ofrece a pagar la defensa de las mujeres que sean demandadas por señalar en público a los clientes de la red.

Estados Unidos bombardea una lancha en el Pacífico

EE.UU. ha vuelto a bombardear una lancha en el Pacífico. El ataque deja dos muertos y un superviviente. Se suma a otras 40 actuaciones similares que la administración Trump ha llevado a cabo en aguas internacionales desde agosto de 2025.

El temporal

La lluvia nos tiene en vilo. Siguen llegando más frentes a la península. Esta vez al agua se suma también el viento. Muy pendientes de la crecida de los ríos. El Guadalquivir y el Guadalete siguen en nivel rojo. Casi 5.000 andaluces siguen evacuados.

Desconvocada la huelga de trenes

Acuerdo histórico. Así lo califican los sindicatos mayoritarios. Desconvocan la huelga tras firmara un acuerdo con Transportes de 25 puntos. Más inversión y creación de empleos. Fuera se han quedado la CGT y Sindicato Ferroviario que no han desconvocado los paros.

