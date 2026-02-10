El fuego obliga a una mujer a descolgarse por la ventana y su vecina logra agarrarla: "Sacadme de aquí"

Lo que podría haber sido una auténtica tragedia se ha convertido en la imagen de un milagro. El incendio en una vivienda en Sevilla, concretamente en San José de la Rinconada, dio lugar a lo que les contamos a continuación. "Sacadme de aquí, sacadme de aquí" eran los gritos de desesperación de una vecina que se vio cercada por las llamas. El fuego la obligó a salir por la ventana. Mientras llegaban los equipos de emergencia llegaban la mujer se descuelga por la ventana y su vecina de abajo se convierte en una auténtica heroína al lograr agarrarla y ponerla a salvo. Al parecer el incendio se generó por culpa de una estufa.

