Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

La imagen de un milagro

El fuego obliga a una mujer a descolgarse por la ventana y su vecina logra agarrarla: "Sacadme de aquí"

"Sacadme de aquí, sacadme de aquí", los gritos de desesperación de una mujer al verse cercada por el fuego.

Rescate en Sevilla

El fuego obliga a una mujer a descolgarse por la ventana y su vecina logra agarrarla: "Sacádme de aquí" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Lo que podría haber sido una auténtica tragedia se ha convertido en la imagen de un milagro. El incendio en una vivienda en Sevilla, concretamente en San José de la Rinconada, dio lugar a lo que les contamos a continuación. "Sacadme de aquí, sacadme de aquí" eran los gritos de desesperación de una vecina que se vio cercada por las llamas. El fuego la obligó a salir por la ventana. Mientras llegaban los equipos de emergencia llegaban la mujer se descuelga por la ventana y su vecina de abajo se convierte en una auténtica heroína al lograr agarrarla y ponerla a salvo. Al parecer el incendio se generó por culpa de una estufa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

Sociedad

Rescate en Sevilla

El fuego obliga a una mujer a descolgarse por la ventana y su vecina logra agarrarla: "Sacadme de aquí"

Kumbh Mela, espirituales hindues se sumergen en el río Ganges

Efemérides de hoy 10 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 10 de febrero?

Elisa Mouliaá atiende a la prensa a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid el 11 de abril de 2025.

Mouliaá rectifica e irá "hasta el final" contra Errejón tras la petición de la Fiscalía: "Me han tocado los ovarios"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Temporal

Muere una agente de la Policía Nacional tras un servicio por las inundaciones en Jerez

Concentración a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
Manifestación

Los servicios de urgencias se manifiestan: "Estamos saturados"

Imagen del exjefe de ETA,Txeroki
ETA

El sanguinario historial de Txeroki, el exjefe militar de ETA que ya disfruta de semilibertad

La salida de prisión de uno de los cabecillas de ETA vuelve a abrir el debate sobre los beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo. Txeroki, con un gran historial de violencia a sus espaldas, ha sido puesto en semilibertad pese a su condena de más de 400 años.

Declaran los tres escoltas que prestaron servicio Mazón el día de la tragedia
DANA

Un escolta declara que Carlos Mazón llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas el día de la DANA

Los tres escoltas que prestaron servicio al expresidente el día de la tragedia han declarado hoy en los Juzgados de Catarroja y desmienten la versión en la que Mazón dice que estuvo trabajando en el Palau de la Generalitat esa misma tarde.

Desalojados en Andalucía recibiendo ayuda

Ola de solidaridad para los afectados por los derrumbes e inundaciones en Andalucía: "Muy orgulloso de los andaluces"

Imagen de archivo de una persona esposada

A prisión por encerrar a su pareja y atarla de pies y manos para agredirla sexualmente durante un mes en Salamanca

Una adolescente mirando el móvil

Un estudio alerta del impacto de las redes sociales en la inseguridad y ansiedad de los adolescentes

Publicidad