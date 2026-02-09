Ola de solidaridad para los afectados por los derrumbes e inundaciones en Andalucía: "Muy orgulloso de los andaluces"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno se pronunciaba en redes sociales ante la gran ola de solidaridad para con los miles de vecinos afectados por las borrascas que azotan Andalucía "una vez más, el pueblo andaluz ha dado una lección de comportamiento ejemplar en un momento durísimo, como el que estamos viviendo con el temporal". Moreno agradecía de corazón esos gestos procedentes de todas las provincias con los desalojados por los derrumbes e inundaciones "muy orgullosos de los andaluces". No solo Juanma Moreno, el Papa León XIV mencionaba las inundaciones en Grazalema desde la ventana del Vaticano invitando a la población a que se mantenga "unida y solidaria".

La sociedad, a través de particulares, colectivos, hermandades, entidades locales, asociaciones o voluntariado, se ha movilizado para brindar su apoyo a aquellos que han perdido sus casas o a esos otros que han tenido que abandonar su hogar por riesgo de desprendimientos e inundaciones. Ronda es un ejemplo de esa solidaridad. Esta localidad ha acogido a centenares de vecinos que fueron desalojados la pasada semana en Grazalema y en el municipio malagueño de Benaoján.

Grupos de cocineros entre los que se incluyen chefs con estrellas Michelín trabajan con el personal para servir los menús que se están repartiendo en el polideportivo. La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández agradecía las donaciones principalmente de ropa que se han recibido, así como las camas que particulares han ofrecido a los desalojados en sus propias casas. Otra de las ayudas a los vecinos de Grazalema desplazados a Ronda por el temporal corría a cargo de la Fundación Unicaja que ha destinado 50.000 euros.

Alimentos no perecederos y ropa interior

Jerez de la Frontera ha sido estos días otra de zonas más afectadas de la provincia de Cádiz. En Jerez se sigue vigilando muy de cerca la crecida del río Guadalete. La respuesta social de Cáritas, colectivos y asociaciones no se han hecho esperar. Algunas Hermandades como la del Soberano Poder hacían un llamamiento a sus hermanos para que entreguen en la Parroquia alimentos no perecederos como lentejas, macarrones, arroz o la Hermandad de la Yedra a través de sus redes recordaba el material necesario para niños y mayores como calcetines y resto de ropa interior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha visitado esta mañana a los afectados por el temporal en Huétor Tájar tras el desbordamiento de otro río, en este caso el Genil. Los daños han sido considerables, casas, garajes, calles anegadas. Parte de esta localidad granadina quedó incomunicada. Voluntarios de toda la provincia junto a Protección Civil, Policía, Bomberos y la UME han trabajado de manera incansable en las tareas de limpieza. Desde el consistorio se agradecía también la aportación de maquinaría por parte de empresas locales para que la normalidad vuelva al municipio cuanto antes.

La geografía andaluza se ha llenado y sigue llenándose de cientos de gestos solidarios con los afectados. Una ola solidaria que ya han anunciado desde Cáritas "habrá que mantener en el tiempo". El Ejecutivo central anticipará, adelantaba la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ayudas para las familias de los municipios andaluces afectados sin esperar el Fondo de Solidaridad de Europa. La presidenta de la Comisión Europea no solo ha expresado su solidaridad por las graves inundaciones, Úrsula von der Leyen ha ofrecido los medios comunitarios disponibles para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas en Andalucía.

