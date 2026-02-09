Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Inundaciones Andalucía

Ola de solidaridad para los afectados por los derrumbes e inundaciones en Andalucía: "Muy orgulloso de los andaluces"

Hermandades, empresas, colectivos y particulares se vuelcan con los miles de vecinos que están sufriendo estos días las consecuencias del temporal.

Desalojados en Andalucía recibiendo ayuda

Ola de solidaridad para los afectados por los derrumbes e inundaciones en Andalucía: "Muy orgulloso de los andaluces" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Elena Álvarez
Publicado:

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno se pronunciaba en redes sociales ante la gran ola de solidaridad para con los miles de vecinos afectados por las borrascas que azotan Andalucía "una vez más, el pueblo andaluz ha dado una lección de comportamiento ejemplar en un momento durísimo, como el que estamos viviendo con el temporal". Moreno agradecía de corazón esos gestos procedentes de todas las provincias con los desalojados por los derrumbes e inundaciones "muy orgullosos de los andaluces". No solo Juanma Moreno, el Papa León XIV mencionaba las inundaciones en Grazalema desde la ventana del Vaticano invitando a la población a que se mantenga "unida y solidaria".

La sociedad, a través de particulares, colectivos, hermandades, entidades locales, asociaciones o voluntariado, se ha movilizado para brindar su apoyo a aquellos que han perdido sus casas o a esos otros que han tenido que abandonar su hogar por riesgo de desprendimientos e inundaciones. Ronda es un ejemplo de esa solidaridad. Esta localidad ha acogido a centenares de vecinos que fueron desalojados la pasada semana en Grazalema y en el municipio malagueño de Benaoján.

Grupos de cocineros entre los que se incluyen chefs con estrellas Michelín trabajan con el personal para servir los menús que se están repartiendo en el polideportivo. La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández agradecía las donaciones principalmente de ropa que se han recibido, así como las camas que particulares han ofrecido a los desalojados en sus propias casas. Otra de las ayudas a los vecinos de Grazalema desplazados a Ronda por el temporal corría a cargo de la Fundación Unicaja que ha destinado 50.000 euros.

Alimentos no perecederos y ropa interior

Jerez de la Frontera ha sido estos días otra de zonas más afectadas de la provincia de Cádiz. En Jerez se sigue vigilando muy de cerca la crecida del río Guadalete. La respuesta social de Cáritas, colectivos y asociaciones no se han hecho esperar. Algunas Hermandades como la del Soberano Poder hacían un llamamiento a sus hermanos para que entreguen en la Parroquia alimentos no perecederos como lentejas, macarrones, arroz o la Hermandad de la Yedra a través de sus redes recordaba el material necesario para niños y mayores como calcetines y resto de ropa interior.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha visitado esta mañana a los afectados por el temporal en Huétor Tájar tras el desbordamiento de otro río, en este caso el Genil. Los daños han sido considerables, casas, garajes, calles anegadas. Parte de esta localidad granadina quedó incomunicada. Voluntarios de toda la provincia junto a Protección Civil, Policía, Bomberos y la UME han trabajado de manera incansable en las tareas de limpieza. Desde el consistorio se agradecía también la aportación de maquinaría por parte de empresas locales para que la normalidad vuelva al municipio cuanto antes.

La geografía andaluza se ha llenado y sigue llenándose de cientos de gestos solidarios con los afectados. Una ola solidaria que ya han anunciado desde Cáritas "habrá que mantener en el tiempo". El Ejecutivo central anticipará, adelantaba la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ayudas para las familias de los municipios andaluces afectados sin esperar el Fondo de Solidaridad de Europa. La presidenta de la Comisión Europea no solo ha expresado su solidaridad por las graves inundaciones, Úrsula von der Leyen ha ofrecido los medios comunitarios disponibles para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas en Andalucía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un edificio de dos plantas se derrumba en pleno casco urbano de Alcalá de los Gazules

Rescatan a un hombre entre los escombros después de que un edificio de dos plantas se derrumbase en Alcalá de los Gazules

Publicidad

Sociedad

Concentración a las puertas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

Los servicios de urgencias se manifiestan: "Estamos saturados"

Imagen del exjefe de ETA,Txeroki

El sanguinario historial de Txeroki, el exjefe militar de ETA que ya disfruta de semilibertad

Declaran los tres escoltas que prestaron servicio Mazón el día de la tragedia

Un escolta declara que Carlos Mazón llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas el día de la DANA

Desalojados en Andalucía recibiendo ayuda
Inundaciones Andalucía

Ola de solidaridad para los afectados por los derrumbes e inundaciones en Andalucía: "Muy orgulloso de los andaluces"

Imagen de archivo de una persona esposada
Agresión sexual

A prisión por encerrar a su pareja y atarla de pies y manos para agredirla sexualmente durante un mes en Salamanca

Una adolescente mirando el móvil
Redes sociales

Un estudio alerta del impacto de las redes sociales en la inseguridad y ansiedad de los adolescentes

El 98,5% de los adolescentes reconoce una necesidad funcional y emocional de permanecer conectado, y solo un 3,85% asegura no utilizar las redes sociales.

Pillado un hombre con un “zapatófono” que le chivaba las respuestas del examen teórico de conducir
Cataluña

Pillado un hombre con un 'zapatófono' que le chivaba las respuestas del examen teórico de conducir

Había ocultado en su zapato un teléfono para que le chivasen las respuestas. La sanción asciende a 500 euros y no podrá volver a presentarse a la prueba en medio año.

Imagen de archivo de un joven jugando online en un teléfono móvil

El juego de azar online crece entre los jóvenes y dispara el riesgo de adicción

Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá se rompe al conocer que la Fiscalía pide la absolución de Errejón: "Yo impedí que me violara"

Rescatan a un hombre entre los escombros después de que un edificio de dos plantas se derrumbase en Alcalá de los Gazules

Un edificio de dos plantas se derrumba en pleno casco urbano de Alcalá de los Gazules

Publicidad