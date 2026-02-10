Efemérides de hoy 10 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 10 de febrero?

El 10 de febrero de 2013, millones de hindúes acuden a las aguas de los ríos sagrados de la India para sumergir sus cuerpos y celebrar el Kumbh Mela. Este festival religioso con miles de años de antigüedad es celebrado cada doce años en un período de 55 días. Durante esta jornada, 30 millones de peregrinos se bañan en las orillas del río Ganges con el objetivo de purificar sus cuerpos y limpiar sus pecados. Las movilizaciones masivas de religiosos son un verdadero desafió para las infraestructuras y gobiernos regionales por donde pasa el caudal, ese mismo día, además, era considerado según los astrólogos como la jornada más “espiritual” y propicia para conseguir con más efectividad romper el ciclo continuo de reencarnaciones.

Un 10 de febrero, pero de 1996, el campeón del mundo de Ajedrez, Gari Kaspárov, pierde contra el ordenador de IBM 'Deep Blue'. Este hecho marcó un hito en la historia de la computación, Kaspárov es considerado como uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, que un ordenador le pudiera vencer en una partida demostraba que los avances tecnológicos aún no habían tocado techo, que se podía llegar más allá. La competición consistió en un a mejor de seis, siendo la primera partida la que el campeón del mundo perdió, pero que consiguió remontar obteniendo un 4 a 2 a su favor, lo que no quitaba mérito al hito al ordenador producido por IBM.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de febrero?

1519.- El militar español Hernán Cortés parte hacia la conquista de México.

1805.- El rey Carlos IV firma una Real Cédula por la que se prohíbe la celebración de las corridas de toros en España.

1878.- La Paz de Zanjón pone fin a la primera fase de la guerra entre España y Cuba tras diez años de lucha.

1939.- Las tropas franquistas culminan la ocupación de Cataluña durante la Guerra Civil española.

1943.- Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre contra su detención, que se prolongó durante 21 días.

1947.- Firma en París de los tratados de paz que pusieron fin a la II Guerra Mundial.

1963.- El general Alfredo Stroessner es reelegido presidente de Paraguay en unas elecciones consideradas fraudulentas.

1985.- El líder del movimiento negro sudafricano Nelson Mandela, encarcelado desde 1962, renuncia a la libertad que le ofrece el Gobierno si abandona la lucha armada.

1998.- Dos equipos de paleontólogos en China hallan embriones fósiles de hace casi 600 millones de años.

2006.- Egipto muestra al mundo la primera tumba de la época faraónica hallada intacta desde 1922, fecha del descubrimiento de la de Tutankamón.

2018.- El político norirlandés Gerry Adams abandona de forma oficial la presidencia del Sinn Féin tras más de 34 años en el cargo.

¿Quién nació el 10 de febrero?

1890.- Boris Pasternak, novelista ruso

1908.- Pablo Serrano, escultor español.

1950.- Fiorella Faltoyano, actriz española.

1967.- Laura Dern, actriz estadounidense.

1974.- María Botto, actriz española.

1986.- Radamel Falcao, futbolista colombiano.

1991.- Emma Roberts, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 10 de febrero?

1957.- Laura Ingalls, novelista estadounidense, autora de 'La casa en la pradera'.

1959.- Arturo Duperier, científico español.

1990.- Bill Sherwood, cineasta y compositor estadounidense.

1995.- Jesús Garay, futbolista español.

2005.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

2014.- Shirley Temple, actriz estadounidense.

2023.- Carlos Saura, cineasta español.

¿Qué se celebra el 10 de febrero?

Hoy, 10 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Legumbres.

Horóscopo del 10 de febrero

Los nacidos el 10 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero, se celebra Santa Escolástica de Nuria.