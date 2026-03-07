Huesos de jirafa, pieles sin curtir y 150 kilos de cornamenta de ciervo entre las piezas incautadas por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz

El conductor del vehículo donde se trasportaban las piezas incautadas no pudo documentar la legalidad de su tenencia y procedencia. La Guardia Civil se ha de incautado numerosas piezas de especies protegidas procedentes de África. El material ha sido interceptado mientras el presunto delincuente viajaba en una furgoneta por la provincia de Cádiz.

El medio kilo de marfil en el mercado negro puede costar 3.300 dólares

Entre las piezas se encuentran cuatro huesos de jirafa, varias pieles sin curtir de animales autóctonos de África como facochero, springbok y orix, además de una pieza esculpida en madera con forma de jirafa y 150 kilos de cornamenta de ciervo, gamo y corzo. Los hechos ocurrieron cuando los guardias civiles pararon para auxiliar en la carretera A-381 a un vehículo que parecía estar averiado. La actitud nerviosa del conductor hizo sospechar y se inspeccionó del interior del vehículo donde encontraron las piezas incautadas.

Se le acusa de un delito de comercio ilegal

Por este motivo, se investigan los hechos como un posible delito relativo al comercio ilegal de especies de fauna protegida incluidas en la CITES , Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y la comisión de un posible delito de receptación o sustracción de alguna o algunas de las piezas intervenidas. En el contexto normativo español, los delitos contra la fauna y flora se encuentran recogidos en el Título XVI del Código Penal, dentro del capítulo sobre protección del medio ambiente. Pueden estar penados entre seis meses y dos años de cárcel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.