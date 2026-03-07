Efemérides de hoy 7 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 7 de marzo?

El 7 de marzo de 1965, la policía estatal de Alabama y fuerzas locales cargan con extrema violencia contra unos 600 manifestantes afroamericanos que iniciaban una marcha pacífica desde Selma hasta Montgomery. La protesta, organizada para reclamar la protección a su derecho al voto y denunciar la discriminación racial, fue brutalmente reprimida en el puente Edmund Pettus, donde los agentes bloquearon el paso y atacaron a los participantes con porras, gases lacrimógenos y cargas a caballo. La jornada pasó a la historia como el “Domingo Sangriento”, dejando decenas de heridos y escenas que conmocionaron al país.

Las imágenes de la represión, difundidas por televisión y prensa en todo Estados Unidos, provocaron una oleada de indignación nacional e internacional y marcaron un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles. Lejos de frenar la movilización, la violencia reforzó el respaldo social a los activistas y aceleró la respuesta política: semanas después, nuevas marchas lograron llegar a Montgomery bajo protección federal y el presidente Lyndon B. Johnson impulsó la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las conquistas legislativas más decisivas contra la segregación racial en el país.

Un 7 de marzo, pero de 1793, en el contexto de las guerras revolucionarias, la República francesa declara la guerra a la monarquía de Carlos IV de España, desencadenando un conflicto armado en la frontera pirenaica que pasaría a la historia como la guerra del Rosellón o Guerra de la Convención. La contienda, iniciada tras la ejecución de Luis XVI y la adhesión de España a la Primera Coalición contra Francia, enfrentó a un régimen revolucionario decidido a exportar sus principios con una monarquía absolutista que veía en ellos una amenaza directa. El enfrentamiento se desarrolló principalmente en los Pirineos orientales y occidentales y se prolongó hasta 1795, cuando la Paz de Basilea puso fin a una guerra que evidenció el impacto político y militar de la Revolución francesa en el equilibrio europeo.

¿Qué pasó el 7 de marzo?

1861.- El submarino del inventor español Narciso Monturiol, 'Ictineo', realiza con éxito las pruebas oficiales en el puerto de Alicante.

1876.- El inventor estadounidense Alexander Graham Bell patenta el teléfono, el sistema de comunicación que transmite sonidos a distancia por medio de señales eléctricas.

1906.- La princesa Victoria Eugenia de Battenberg se convierte al catolicismo en España para poder contraer matrimonio con el rey Alfonso XIII.

1912.- El explorador noruego Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur, el punto más austral de la superficie terrestre, donde convergen todos los meridianos.

1922.- El tenor español Miguel Fleta, una de las mejores voces de todos los tiempos, debuta en el Teatro Real de Madrid con la ópera "Carmen" de Georges Bizet.

1934.- El autogiro del inventor español Juan de la Cierva realiza pruebas de despegue y descenso en la cubierta del portaaviones "Dédalo" en aguas de Valencia.

1983.- El palacio real de El Pardo en Madrid, residencia oficial del dictador Franco, es habilitado como alojamiento para jefes de Estado extranjeros en visita oficial a España.

2004.- El periodista español Ricardo Ortega muere en Haití tras ser alcanzado por disparos mientras informaba del derrocamiento de Jean Bertrand-Aristide.

2010.- La directora, Kathryn Bigelow, se convierte en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor dirección por "En tierra hostil", gran vencedora con seis premios.

2019.- El cardenal francés y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin es condenado a seis meses de cárcel por encubrir abusos sexuales cometidos contra menores por un sacerdote de su diócesis.

2021.- La mujer del príncipe Harry, Meghan Markle, acusa a la familia real británica de racismo en una entrevista con Oprah Winfrey en la cadena de televisión CBS.

¿Quién nació el 7 de marzo?

1765.- Nicéforo Niepce, químico francés, inventor de la fotografía.

1875.- Maurice Joseph Ravel, compositor y pianista francés.

1936.- Antonio Mercero, director español de cine y televisión.

1970.- Raquel Weisz, actriz británica.

1972.- Nathalie Poza, actriz española.

1973.- Álex O'Dogherty, actor español.

1999.- Ronald Araújo, futbolista uruguayo.

¿Quién murió el 7 de marzo?

1274.- Tomás de Aquino, santo, teólogo y filósofo italiano.

1993.- Albert Crommelynck, pintor y grabador belga.

1999.- Stanley Kubrick, director de cine estadounidense.

2008.- Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia, conocida como la "Duquesa Roja".

2017.- Isabel Escudero, poetisa española.

2021.- Olivier Dassault, político y empresario francés.

2023.- Salvador García-Bodaño Zunzunegui, escritor español.

¿Qué se celebra el 7 de marzo?

Hoy, 7 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Cereales y Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos.

Horóscopo del 7 de marzo

Los nacidos el 7 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo, se celebran las santas Felicidad y Perpetua y los santos Pablo de Prusa y Eubulio.