Efemérides de hoy 7 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 7 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 7 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Marcha de Selma, Alabama, por los derechos civiles de los negros

Marcha de Selma, Alabama, por los derechos civiles de los negros

El 7 de marzo de 1965, la policía estatal de Alabama y fuerzas locales cargan con extrema violencia contra unos 600 manifestantes afroamericanos que iniciaban una marcha pacífica desde Selma hasta Montgomery. La protesta, organizada para reclamar la protección a su derecho al voto y denunciar la discriminación racial, fue brutalmente reprimida en el puente Edmund Pettus, donde los agentes bloquearon el paso y atacaron a los participantes con porras, gases lacrimógenos y cargas a caballo. La jornada pasó a la historia como el “Domingo Sangriento”, dejando decenas de heridos y escenas que conmocionaron al país.

Las imágenes de la represión, difundidas por televisión y prensa en todo Estados Unidos, provocaron una oleada de indignación nacional e internacional y marcaron un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles. Lejos de frenar la movilización, la violencia reforzó el respaldo social a los activistas y aceleró la respuesta política: semanas después, nuevas marchas lograron llegar a Montgomery bajo protección federal y el presidente Lyndon B. Johnson impulsó la Ley del Derecho al Voto de 1965, una de las conquistas legislativas más decisivas contra la segregación racial en el país.

Un 7 de marzo, pero de 1793, en el contexto de las guerras revolucionarias, la República francesa declara la guerra a la monarquía de Carlos IV de España, desencadenando un conflicto armado en la frontera pirenaica que pasaría a la historia como la guerra del Rosellón o Guerra de la Convención. La contienda, iniciada tras la ejecución de Luis XVI y la adhesión de España a la Primera Coalición contra Francia, enfrentó a un régimen revolucionario decidido a exportar sus principios con una monarquía absolutista que veía en ellos una amenaza directa. El enfrentamiento se desarrolló principalmente en los Pirineos orientales y occidentales y se prolongó hasta 1795, cuando la Paz de Basilea puso fin a una guerra que evidenció el impacto político y militar de la Revolución francesa en el equilibrio europeo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de marzo?

1861.- El submarino del inventor español Narciso Monturiol, 'Ictineo', realiza con éxito las pruebas oficiales en el puerto de Alicante.

1876.- El inventor estadounidense Alexander Graham Bell patenta el teléfono, el sistema de comunicación que transmite sonidos a distancia por medio de señales eléctricas.

1906.- La princesa Victoria Eugenia de Battenberg se convierte al catolicismo en España para poder contraer matrimonio con el rey Alfonso XIII.

1912.- El explorador noruego Roald Amundsen anuncia el descubrimiento del Polo Sur, el punto más austral de la superficie terrestre, donde convergen todos los meridianos.

1922.- El tenor español Miguel Fleta, una de las mejores voces de todos los tiempos, debuta en el Teatro Real de Madrid con la ópera "Carmen" de Georges Bizet.

1934.- El autogiro del inventor español Juan de la Cierva realiza pruebas de despegue y descenso en la cubierta del portaaviones "Dédalo" en aguas de Valencia.

1983.- El palacio real de El Pardo en Madrid, residencia oficial del dictador Franco, es habilitado como alojamiento para jefes de Estado extranjeros en visita oficial a España.

2004.- El periodista español Ricardo Ortega muere en Haití tras ser alcanzado por disparos mientras informaba del derrocamiento de Jean Bertrand-Aristide.

2010.- La directora, Kathryn Bigelow, se convierte en la primera mujer en ganar el Oscar a Mejor dirección por "En tierra hostil", gran vencedora con seis premios.

2019.- El cardenal francés y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin es condenado a seis meses de cárcel por encubrir abusos sexuales cometidos contra menores por un sacerdote de su diócesis.

2021.- La mujer del príncipe Harry, Meghan Markle, acusa a la familia real británica de racismo en una entrevista con Oprah Winfrey en la cadena de televisión CBS.

¿Quién nació el 7 de marzo?

1765.- Nicéforo Niepce, químico francés, inventor de la fotografía.

1875.- Maurice Joseph Ravel, compositor y pianista francés.

1936.- Antonio Mercero, director español de cine y televisión.

1970.- Raquel Weisz, actriz británica.

1972.- Nathalie Poza, actriz española.

1973.- Álex O'Dogherty, actor español.

1999.- Ronald Araújo, futbolista uruguayo.

¿Quién murió el 7 de marzo?

1274.- Tomás de Aquino, santo, teólogo y filósofo italiano.

1993.- Albert Crommelynck, pintor y grabador belga.

1999.- Stanley Kubrick, director de cine estadounidense.

2008.- Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia, conocida como la "Duquesa Roja".

2017.- Isabel Escudero, poetisa española.

2021.- Olivier Dassault, político y empresario francés.

2023.- Salvador García-Bodaño Zunzunegui, escritor español.

¿Qué se celebra el 7 de marzo?

Hoy, 7 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Cereales y Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos.

Horóscopo del 7 de marzo

Los nacidos el 7 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 7 de marzo

Hoy, 7 de marzo, se celebran las santas Felicidad y Perpetua y los santos Pablo de Prusa y Eubulio.

