Un hombre se sube al techo de un avión en el aeropuerto de Valencia y retrasa el vuelo más de dos horas

Un hombre ha provocado un altercado en el aeropuerto de Manises, en Valencia, al subirse al techo de un avión que debía despegar a las 18:30 horas rumbo a Ámsterdam y que finalmente, lo ha hecho dos horas más tardes.

Estos hechos han ocurrido en la tarde de este sábado cuando, por causas que aún se desconocen, un hombre se subió al techo de un avión de la compañía Vueling que tenía previsto despegar hacia la capital de los Países Bajos.

Desde el primer momento que observaron a este individuo, se informó a la Guardia Civil. Tal y como ha adelantado el diario 'Las Provincias', el hombre estuvo en la parte superior del fuselaje del avión alrededor de 10 minutos hasta que los agentes le convencieron de que descendiera por la escalerilla de embarque.

Posteriormente, la Benemérita comprobó que el hombre no llevaba ningún arma en su mochila y avisaron a los servicios médicos para que lo atendieran al presentar un estado psíquico. Tal y como han señalado fuentes de la Guardia Civil, el hombre ha sido denunciado por vulnerar la ley de seguridad aérea.

Mientras los agentes intentaban que este individuo bajase de la parte superior del avión, varios miembros de la tripulación grababan con sus teléfonos móviles el incidente.

La reanudación del servicio

Este altercado provocó el retraso de la salida del avión afectado, que debía despegar hacia Ámsterdam a las 18:30 horas. No obstante, el incidente no supuso riesgos para la seguridad de los pasajeros ni afectó al tráfico aéreo, según informaron fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Tras estos hechos, el avión implicado fue sometido a una revisión exhaustiva por parte de un equipo de mantenimiento de Vueling, que inspeccionó minuciosamente la parte superior del fuselaje para descartar posibles daños derivados de la presencia del individuo sobre la aeronave. Una vez finalizadas las comprobaciones técnicas, se autorizó la reanudación del servicio.

Asimismo, esas mismas fuentes de Aena precisaron que los pasajeros del vuelo afectado reanudaron su viaje a las 21:00 horas en otra aeronave que aterrizó a las 23:15 horas en el aeropuerto de Ámsterdam.

