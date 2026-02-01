Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 1 de febrero?

Consulta las efemérides de hoy 1 de febrero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 1 de febrero de 2026: Tragedia de Puerto Said

Efemérides de hoy 1 de febrero de 2026: Tragedia de Puerto Said

Adrián Zamarra
Publicado:

El 1 de febrero de 2012, unos disturbios tras un partido de fútbol en Egipto provocan la muerte de 74 personas. Los hechos tienen lugar en el Estadio de Port Said, en el que se disputaba el partido del campeonato nacional entre el Al-Masry y el Al-Ahly. Al finalizar el partido, centenares de aficionados locales irrumpen en el terreno de juego y atacan a los jugadores e hinchas visitantes, muchos de los cuales quedan atrapados en las gradas.

La mayoría de las víctimas son seguidores del Al-Ahly y fallecen por asfixia, aplastamiento o golpes. Durante la noche se producen graves fallos de seguridad, con salidas de emergencia cerradas y una actuación policial muy limitada. Los incidentes se producen en un contexto de fuerte tensión política, apenas un año después de la Primavera Árabe y la caída del régimen de Mubarak. La tragedia conlleva la suspensión de la liga y un largo proceso judicial.

Un 1 de febrero, pero de 2014, fallece el exfutbolista y entrenador de fútbol Luis Aragonés Suárez a los 75 años en Madrid, a causa de una leucemia, y tras varios meses de tratamiento. Nacido en Hortaleza, en el año 1938, destaca por su trayectoria como jugador como centrocampista. Juega la mayor parte de su carrera en el Atlético de Madrid, donde gana tres Ligas, dos Copas y un subcampeonato de Copa de Europa.

Como técnico, dirige a numerosos clubes españoles y es recordado especialmente por liderar a la Selección Española que gana la Eurocopa 2008, triunfo que marca el inicio de la etapa dorada del fútbol español. Su estilo directo, su conocimiento táctico y su capacidad para motivar a los jugadores le convierten en referente cultural y una figura icónica en el fútbol español.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de febrero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de febrero?

1906.- Nace El Mundo Deportivo, la publicación deportiva más antigua de España.

1908.- Carlos I, rey de Portugal, y el príncipe heredero, Luis Felipe, son asesinados en un atentado en Lisboa.

1913.- Inauguración en Madrid del reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había incendiado en 1909.

1970.- El choque de dos trenes en General Pacheco, cerca de Buenos Aires, causa 236 muertos y 300 heridos, en la peor tragedia ferroviaria en Argentina.

1979.- El ayatolá Jomeini regresa a Teherán procedente del exilio en Francia, lo que marca el inicio de la Revolución Islámica.

1991.- Un terremoto de 6,8 grados Richter sacude el norte de Pakistán y causa más de 1.200 muertos.

2003.- El Transbordador Espacial Columbia se desintegra con siete tripulantes a bordo sobre Texas cuando regresaba a la Tierra.

2007.- Nace en Valencia el primer niño español sano de padres portadores de fibrosis quística.

2009.- Rafa Nadal gana el Open de Australia frente a Roger Federer, la primera vez que vence un español en la categoría individual masculina de este torneo del Grand Slam.

2016.- Reino Unido autoriza la modificación genética de embriones humanos.

2025.- El presidente estadounidense Donald Trump desata la guerra comercial al firmar ordenes ejecutivas de aranceles del 10 % a China y del 25 % a México y Canadá.

¿Quién nació el 1 de febrero?

1894.- John Ford, director estadounidense de cine.

1917.- José Luis Sampedro, escritor español.

1931.- Borís Yeltsin, primer presidente de la Federación Rusa.

1965.- Estefanía Grimaldi, princesa de Mónaco.

1974.- David Meca, nadador español.

1981.- Pablo Casado Blanco, político español.

¿Quién murió el 1 de febrero?

1851.- Mary Shelley, dramaturga británica, autora de la famosa novela Frankenstein.

1944.- Piet Mondrian, pintor holandés.

1966.- Buster Keaton, actor cómico y cineasta estadounidense.

2000.- Pablo Calvo, actor español.

2012.- Wisława Szymborska, poeta y ensayista polaca. Premio Nobel de Literatura en 1996.

2014.- Luis Aragonés, exfutbolista y entrenador español.

2021.- Dustin Diamond, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 1 de febrero?

El 1 de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo.

Horóscopo del 1 de febrero

Los nacidos el 1 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero, se celebran santa Brígida y san Cecilio.

