Detenida por liderar una red que explotaba sexualmente a mujeres en Barcelona y París

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer acusada de liderar, junto a su pareja y su madre, una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos clandestinos en Barcelona y París. En esos prostíbulos sometían a las víctimas a un férreo control con un circuito cerrado de videovigilancia y sonido.

Tal y como ha detallado la policía catalana, la líder de esta red, que se da por desarticulada, llegó a tener activos unos 70 anuncios de prostitución en páginas web que ofrecían sexo en España, Italia, Luxemburgo, Alemania, Francia y Suiza, donde residió un mes en el verano pasado.

Además de la detenida, en la operación se ha denunciado a otras ocho personas, entre ellas, la pareja y la madre de la líder, así como a otras mujeres que ejercían el rol de controladoras de los pisos prostíbulos en Barcelona y otras capitales europeas.

Esta red, ya desarticulada, obligaba a las víctimas a prostituirse en contra de su voluntad. Asimismo, las obligaba a tener disponibilidad horaria y eran sometidas a un férreo control a través de la instalación de un circuito cerrado de videovigilancia y sonido en los pisos.

La investigación culminó el pasado 13 de enero, dirigida por el Tribunal de Instancia número 12 de Barcelona y por la Fiscalía de Extranjería y Tráfico de Seres Humanos de Barcelona. Pocos días antes de su detención, la principal investigada abrió un nuevo piso prostíbulo en Barcelona, donde los Mossos identificaron a otras dos chicas.

Los Mossos abrieron la investigación en septiembre de 2024 a raíz de la declaración de una mujer que aseguró que había trabajado durante meses como recepcionista en varios pisos prostíbulos clandestinos en Barcelona, donde había mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.

Los investigadores lograron identificar en enero de 2025 a una de las mujeres explotadas, que detalló que también las obligaban a vender droga a los clientes que lo pedían y, si estos querían, a consumir con ellos. En el marco de su investigación, los Mossos comprobaron que la líder del grupo hizo desaparecer los pisos clandestinos que tenía en Barcelona y pasó a ofrecer a las chicas a través de anuncios sexuales en portales de internet. Asimismo, los agentes pudieron acreditar que había abierto un prostíbulo en París, donde trasladó como mínimo a cuatro de las víctimas que explotaba en Barcelona.

