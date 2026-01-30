Muere Patricia, una onubense de 42 años que permanecía en la UCI tras el accidente de Adamuz

Una vecina de Huelva de 42 años que viajaba en el Alvia que colisionó con el Iryo en Adamuz, ha muerto. Se trata de Patricia, tal y como adelanta 'El Diario de Huelva', y había acudido a Madrid para participar en las oposiciones de prisiones que se habían llevado a cabo ese día en la capital. Permanecía ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba desde el pasado 18 de enero.

De esta manera, el número de víctimas mortales por el trágico accidente asciende a 46.

Misa funeral en Huelva

Precisamente este jueves, se celebró una misa funeral en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva para rendir homenaje a las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Más de 4.000 personas llenaron el recinto en un acto que estuvo presidido por los Reyes de España, quienes acompañaron a los familiares de las víctimas en todo momento.

Liliana Sáez, hija de Natividad de la Torre, habló en nombre de las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario asegurando que "lucharán por saber la verdad", porque solo así podrán "curar una herida que nunca cerrará". Sáez aseguraba en la intervención más emotiva del acto que llevarán a cabo esa lucha "con serenidad", a pesar del contexto de una "sociedad polarizada".

Agradecía de manera especial el acto a la diócesis onubense: "El único funeral que cabía es esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios", señaló Sáez, quien reivindicó que "Huelva es una tierra mariana y Andalucía un pueblo creyente".

"Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen", dijo esta portavoz de las familias durante el funeral presidido por los reyes.

