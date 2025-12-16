Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

México

Mueren siete personas, tres de ellas menores, tras el desplome de una avioneta en México

El 'jet' privado despegó en la ciudad de Acapulco con destino Toluca, cayendo a más de 60 kilómetros de la Ciudad de México. En el avión iban ocho pasajeros y dos tripulantes a bordo. Se estima que habría tres menores entre los fallecidos.

Efectivos de Coordinación General de Protección Civil (México)

Mueren siete personas, tres de ellas menores, en un accidente en avioneta en México | Protección Civil del Estado de México, red social 'X'

Publicidad

Beni López
Publicado:

Al menos siete personas han fallecido en un accidente aéreo este pasado lunes en México. Los hechos han ocurrido cerca del aeropuerto de Toluca, en México tras el desplome de un 'jet' privado en el que iban ocho pasajeros y dos tripulantes a bordo. Todo ello, provocó un incendio posterior que ha sido controlado por los bomberos.

El avión despegó en Acapulco con destino la ciudad de Toluca, cayendo a 65 kilómetros de la capital mexicana. En un primer reporte, Protección Civil había informado de seis fallecidos, pero esta cifra ha ascendido a siete. Según medios locales, estima que habría tres menores de edad entre los fallecidos.

Durante una entrevista en la cadena Radio Fórmula, recogida por EFE, el coordinador del organismo estatal, Adrián Hernández, ha expresado que "por el momento" los servicios de emergencia habían localizado siete cuerpos en la bodega contra la que impactó la aeronave.

"Solo escuchamos el fuerte golpe y gritos, no imaginamos que fuera un avión, aunque si ha pasado otras veces ya fue hasta que se vio el humo y se escuchó que comenzaron como explosiones", ha afirmado Rosario, vecina de la zona donde cayó el avión en declaraciones al medio mexicano El Universal. Según detalla este medio, algunas familias, ante el miedo de una explosión mayor, salieron corriendo de sus domicilios.

Según ha detallado Protección Civil del Estado de México, la avioneta estrellada se trata de "un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes".

"La atención se lleva a cabo de forma coordinada mediante el C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia. Participan Bomberos, #SUEM, Seguridad Pública Municipal, SSEM y CRUM", ha detallado.

Los vecinos piden medidas preventivas

Se desconocen las causas de la caída de la aeronave que provocó un incendio. Pese a que el fuego está controlado, las autoridades han indicado que la población no se acerque a la zona y se mantenga informada por los canales oficiales.

Según recoge EFE, la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, dio a conocer que se abrió una investigación por los hechos ocurridos.

Por su parte, tal y como recoge 'El Universal', los vecinos de la zona piden que se redoble las medidas preventivas por parte del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Qué se sabe del crimen de Rob Reiner y su esposa Michele y por el que se ha detenido al hijo

Estrella Hollywood de Rob Reiner

Publicidad

Mundo

Estrella Hollywood de Rob Reiner

Qué se sabe del crimen de Rob Reiner y su esposa Michele y por el que se ha detenido al hijo

Efectivos de Coordinación General de Protección Civil (México)

Mueren siete personas, tres de ellas menores, tras el desplome de una avioneta en México

Agentes del FBI investigando el lugar de los hechos

El FBI ofrece más de 40.000 euros por información del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

Zelenski con el presidente alemán Frank- Walter.
Interceptan armamento

Ucrania anuncia el derribo de un submarino ruso en uno de los principales puertos del Mar Negro

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de cine, Rob Reiner
Rob Reiner

Trump asegura que el cineasta Rob Reiner murió por la "furiosa obsesión" que tenía en su contra

Pelea Congreso México
MÉXICO

VIDEO: Peleas, empujones y gritos durante un Pleno en Congreso de México

La sesión plenaria tuvo que ser suspendida y una persona fue atendida por los sanitarios.

Merz recibe a Zelenski en Berlín para abordar el proceso de paz en Ucrania junto a líderes europeos
Guerra Ucrania

Europa presiona para evitar la humillación ucraniana

El presidente Zelensky se enfrenta a las imposiciones de EEUU que quiere que ceda la región del Donbás y renuncie a entrar en la OTAN, dos de las exigencias de Rusia. En frente, los europeos tratan de reequilibrar la balanza negociadora, otorgándole a Ucrania la última palabra en cada cesión.

Fotografía publicada en el perfil de X del líder político de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitando en el hospital a Ahmed al Ahmed

Ahmed al Ahmed, el frutero de 43 años y el 'héroe' que quitó el arma a un terrorista del atentado de Sídney

Vehículos flotando en las calles inundadas de Safi, Marruecos

Ascienden a 37 los muertos tras las fuertes inundaciones en Marruecos

Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner, and Michele Reiner

El hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso de la muerte de sus padres en Los Ángeles

Publicidad