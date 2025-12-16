Mueren siete personas, tres de ellas menores, tras el desplome de una avioneta en México

Al menos siete personas han fallecido en un accidente aéreo este pasado lunes en México. Los hechos han ocurrido cerca del aeropuerto de Toluca, en México tras el desplome de un 'jet' privado en el que iban ocho pasajeros y dos tripulantes a bordo. Todo ello, provocó un incendio posterior que ha sido controlado por los bomberos.

El avión despegó en Acapulco con destino la ciudad de Toluca, cayendo a 65 kilómetros de la capital mexicana. En un primer reporte, Protección Civil había informado de seis fallecidos, pero esta cifra ha ascendido a siete. Según medios locales, estima que habría tres menores de edad entre los fallecidos.

Durante una entrevista en la cadena Radio Fórmula, recogida por EFE, el coordinador del organismo estatal, Adrián Hernández, ha expresado que "por el momento" los servicios de emergencia habían localizado siete cuerpos en la bodega contra la que impactó la aeronave.

"Solo escuchamos el fuerte golpe y gritos, no imaginamos que fuera un avión, aunque si ha pasado otras veces ya fue hasta que se vio el humo y se escuchó que comenzaron como explosiones", ha afirmado Rosario, vecina de la zona donde cayó el avión en declaraciones al medio mexicano El Universal. Según detalla este medio, algunas familias, ante el miedo de una explosión mayor, salieron corriendo de sus domicilios.

Según ha detallado Protección Civil del Estado de México, la avioneta estrellada se trata de "un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes".

"La atención se lleva a cabo de forma coordinada mediante el C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia. Participan Bomberos, #SUEM, Seguridad Pública Municipal, SSEM y CRUM", ha detallado.

Los vecinos piden medidas preventivas

Se desconocen las causas de la caída de la aeronave que provocó un incendio. Pese a que el fuego está controlado, las autoridades han indicado que la población no se acerque a la zona y se mantenga informada por los canales oficiales.

Según recoge EFE, la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, dio a conocer que se abrió una investigación por los hechos ocurridos.

Por su parte, tal y como recoge 'El Universal', los vecinos de la zona piden que se redoble las medidas preventivas por parte del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.