Noticias de hoy, domingo 1 de febrero de 2026

La victoria de Alcaraz en el Open de Australia, la muerte de Fernando Esteso y la denuncia al expríncipe Andrés, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 1 de febrero de 2026.

Alcaraz derroca al rey de Australia y completa el Career Grand Slam con 22 años (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)

Carlos Alcaraz firmó una hazaña histórica al conquistar el Abierto de Australia y completar el Career Grand Slam con solo 22 años, superando a Rafa Nadal como el más joven en lograrlo. Lo hizo derrotando a Novak Djokovic, el mejor de todos los tiempos, en su territorio más inexpugnable: la Rod Laver Arena, donde el serbio había ganado todas sus finales. Tras un partido épico de tres horas (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), el murciano sumó su séptimo Grand Slam.

Alcaraz fue de menos a más, reaccionó tras un inicio nervioso y sostuvo su nivel ante la experiencia y agresividad final de Djokovic. Con esta victoria, mantiene un pleno impresionante: 3-0 ante Nole en finales de Grand Slam y siete títulos en ocho finales de 'major'. La escena se cerró con la sonrisa orgullosa de Rafa Nadal desde la grada y con Alcaraz confirmando, a una edad inédita, una de las mayores gestas del tenis mundial.

Muere Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido esta madrugada en Valencia a los 80 años, tras permanecer ingresado en el Hospital Universitario La Fe por complicaciones respiratorias, problemas de salud que arrastraba desde hacía varios años.

Nacido en Zaragoza en 1945, en una familia vinculada a la jota, Esteso se subió a los escenarios desde niño, debutando con solo seis años. Su temprana trayectoria en el teatro de variedades y la revista forjó una carrera marcada por la versatilidad, el dominio del humor y la interpretación.

Alcanzó su mayor popularidad a finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando formó junto a Andrés Pajares el dúo más exitoso del cine español de la época, bajo la dirección de Mariano Ozores. Películas como 'Los Bingueros' lo convirtieron en un referente del humor popular, reflejando con tono pícaro y costumbrista a una España en plena transición.

Nueva acusación contra el expríncipe Andrés: organizó una cita sexual en Windsor

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, vuelve a estar en el centro de la polémica tras una nueva acusación que lo señala por haber facilitado en 2010 el traslado al Reino Unido de una joven de 20 años para mantener relaciones sexuales con ella en su residencia de Windsor. La denuncia fue difundida por la BBC a partir del testimonio del abogado estadounidense Brad Edwards, representante de numerosas víctimas de Jeffrey Epstein.

Según Edwards, Andrés pasó la noche con la joven y al día siguiente la acompañó al Palacio de Buckingham para tomar té. Aunque la identidad de la mujer no ha sido revelada, su abogada afirma que existen mensajes previos al viaje y que se valora presentar una denuncia formal. El exduque de York niega todas las acusaciones, como ya hizo en el caso de Virginia Giuffre, quien aseguró haber sido explotada sexualmente por él cuando era menor, con la mediación de Epstein.

La reiteración de señalamientos y su relación probada con Epstein han deteriorado de forma irreversible su imagen pública. En octubre, Carlos III le retiró el último título que conservaba y le ordenó abandonar el Royal Lodge. El primer ministro británico, Keir Starmer, subrayó que las víctimas deben ser la prioridad, mientras el abogado Edwards criticó a la Casa Real por considerar insuficientes las medidas adoptadas contra Andrés.

