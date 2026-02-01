Muere un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Tarragona

Un hombre ha muerto este domingo tras declararse un incendio en una vivienda situada en la calle Mossèn Salvador Ritort Faus, en Tarragona, según han informado los Bomberos de la Generalitat. El aviso se recibió a las 13.46 horas, cuando se alertó de un fuego que, según las primeras informaciones, se habría iniciado al arder un sofá en el interior del domicilio.

Desde el primer momento, los servicios de emergencia fueron advertidos de que en la vivienda podía encontrarse una persona con movilidad reducida que no había logrado salir por sus propios medios. A la llegada de los efectivos, el incendio estaba activo y el interior del piso presentaba una elevada concentración de humo.

Localizado el cuerpo sin vida

Tras acceder a la vivienda, los bomberos localizaron el cuerpo sin vida del hombre en el interior del domicilio. Pese a la rápida intervención de los equipos desplazados, no fue posible salvar a la víctima, que había quedado atrapada dentro del piso.

Para sofocar el incendio, los Bomberos de la Generalitat movilizaron dos camiones de agua, una autoescalera y una dotación ligera de coordinación y mando. El fuego afectó por completo al sofá que originó el incendio y provocó una intensa acumulación de humo en todas las estancias de la vivienda.

Una vez extinguidas las llamas, los equipos realizaron tareas de ventilación para eliminar el humo acumulado y asegurar el inmueble, ya que el resto del piso había quedado seriamente afectado por los gases de la combustión.

Atención sanitaria y apoyo psicológico

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó tres ambulancias y una unidad de apoyo psicológico. Los sanitarios atendieron a una mujer de 78 años, que presentaba un cuadro leve y no requirió traslado hospitalario, según las mismas fuentes.

Además del dispositivo sanitario y de extinción, en el lugar de los hechos también se personaron agentes de los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el incendio y determinar las causas del siniestro.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen exacto del fuego, más allá de que se habría iniciado en un sofá. La investigación policial tratará de confirmar cómo se produjo el incendio y si existían otros factores que contribuyeran a la rápida propagación del humo en el interior de la vivienda.

