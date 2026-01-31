Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un joven agrede sexualmente a una mujer obligándole a practicar sadomasoquismo

Ambos acordaron tener relaciones consentidas, pero el acusado llevó a cabo prácticas sadomasoquistas que no habían acordado previamente.

Imagen de un coche de la Polic&iacute;a Nacional en Alicante

Imagen de un coche de la Policía Nacional en Alicante Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Fiscalía pide 10 años y medio de cárcel para un joven acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había acordado mantener relaciones sexuales consentidas, aunque posteriormente le obligó a prácticas sadomasoquistas. Según el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo de 2021 en el domicilio de la víctima ubicado en San Vicente del Raspeig, en Alicante.

Aunque en un primer momento acordaron tener relaciones consentidas, cuando estaban juntos, el acusado llevó a cabo prácticas sadomasoquistas que no habían acordado previamente.

Al llevar a cabo estas prácticas, la víctima le pidió hasta en tres ocasiones que parara por el dolor que estaba sufriendo. El juicio está previsto para el próximo jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, a partir de las 10 horas.

A juicio por "intentar violar" a una niña de 13 años en Alicante a la que había conocido en una red social

La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha juzgado a una joven acusada de "abusar sexualmente e intentar violar a una chica de 13 años a la que había conocido en una red social y con la que había iniciado una relación de pareja".

Tal y como detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, "los hechos ocurrieron en diferentes días del mes de marzo de 2022, en el domicilio de la víctima, cuando el acusado, pese a conocer la edad de la menor, mantuvo presuntamente relaciones sexuales completas con ella, sin empleo de violencia ni intimidación".

De acuerdo con las mismas fuentes oficiales, "en una ocasión, la chica se negó a ello y el hombre la siguió hasta un dormitorio, la empujó e intentó forzarla sin conseguirlo".

En un primer momento, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 14 años de prisión para el acusado por un presunto delito continuado de abusos sexuales y un presunto delito de agresión sexual en grado de tentativa.

Detenido un educador de un centro de menores por agresión sexual

Un educador de un centro de menores de Alicante ha sido detenido por la Policía Nacional por agresión sexual. El arrestado trabajaba en el centro de reeducación Els Reiets de Alicante.

Concretamente, se presentaron tres denuncias por presuntos abusos sexuales y uno de los denunciantes ya es mayor de edad.

Por el momento, el educador está siendo investigado por dos delitos de agresión sexual.

