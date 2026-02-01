Encuentran muerto a un hombre que llevaba desaparecido desde el jueves en Barcelona

Un hombre de 77 años ha desaparecido el pasado jueves en Moià, Barcelona, ha sido hallado muerto en las inmediaciones de una riera de ese municipio, un caso que se investiga como muerte accidental.

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado a EFE de que fueron alertados a las 21:39 horas del pasado viernes de la desaparición del hombre, del que no se tenían noticias desde el día anterior, el jueves.

Tras una noche de búsqueda junto con efectivos de la Policía Local y los Mossos, los efectivos encontraron finalmente a primera hora de la mañana de ayer el cuerpo sin vida del hombre.

Los Mossos han abierto una investigación sobre este caso, si bien estiman inicialmente que la muerte del hombre fue accidental. En la búsqueda del hombre desaparecido se emplearon, entre otros medios, perros del grupo canino de los Bombers, drones y efectivos de doce dotaciones terrestres, según las citadas fuentes.

Encuentran muerto al joven de Cáceres desaparecido hace una semana en Madrid

El cadáver del joven de Cáceres desaparecido en el municipio madrileño de Moralzarzal hace una semana ha sido encontrado en la sierra de Navacerrada y la Guardia Civil está investigando las causas de su fallecimiento. Tal y como adelantó el diario 'Hoy de Extremadura', el cuerpo sin vida de Pablo Dean, de 27 años, fue hallado en la tarde de este viernes. El joven se encontraba en paradero desconocido desde el 23 de enero, día en que su familia dejó de poder contactar con él, por lo que denunció el caso ante la Policía Nacional y solicitó la colaboración ciudadana para su localización. Pocas horas después, su fotografía y sus datos aparecían en el Centro Nacional de Desaparecidos, de donde ya se han retirado.

Encuentran muerto a un hombre de 65 años en una habitación del hotel París en Zaragoza

Un hombre de 65 años ha sido hallado muerto este sábado en una habitación del hotel París en Zaragoza. Ha sido sobre las 12:30 horas cuando una trabajadora del servicio de limpieza de habitaciones ha descubierto el cadáver de este varón. Tal y como pudo saber 'El Periódico de Aragón', en el lugar de los hechos se ha podido comprobar que el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón para practicarle la autopsia.

