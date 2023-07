Un hombre le asesta 6 puñaladas a una mujer una vivienda de Torrent (Valencia)

Un hombre ha propinado seis puñaladas a una mujer en un domicilio de la localidad valenciana de Torrent. La mujer de 44 años se encuentra hospitalizada pero estable tras la agresión. El hombre, de 40 años, ya ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional. Todo ha ocurrido este viernes sobre las 18:00 horas en el domicilio familiar de la víctima.

Por el momento se desconoce la relación del hombre con la mujer a la que le ha asestado seis puñaladas. Así lo han confirmado a EFE fuentes policiales. La mujer ha ingresado consciente y estable dentro de la gravedad. No se teme por su vida ya que no tiene afectados órganos vitales. Según las citadas fuentes, la víctima y detenido son de nacionalidad española. Además, no constaban denuncias previas.

29 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año

La violencia machista sigue siendo una de las mayores lacras sociales en España. En lo que llevamos de año, 29 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en Twitter tras confirmarse el caso de Carmen, una mujer de 54 años asesinada a manos de su expareja en Humilladero, en Málaga.

Con las 29 mujeres asesinadas por violencia de género, ya son 1.213 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar oficialmente estos datos. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género en España alcanza los 33 en 2023 y los 410 desde 2013.

Irene Montero, ministra de Igualdad ha aseverado que convocará el Comité de Crisis el próximo 1 de agosto. "Todas las instituciones y la sociedad debemos reforzar las alertas y nuestra capacidad de prevención y detección precoz para salvar vidas en estos difíciles meses de verano", ha escrito Montero en su cuenta oficial de Twitter.