Las playas españolas alcanzan un nuevo récord de banderas azules de cara este verano

677 playas españolas lucirán este verano la bandera azul que es el distintivo con el que se premia a los arenales por su accesibilidad, seguridad y por la calidad del agua. Con esta cifra este año se supera en 35 a las conseguidas el verano pasado, siendo entonces el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987. En España hay 4.027 playas marítimas y 1.737 zonas de baño incluidas en el censo y en esta edición se han presentado 713 playas, de las que 677 han conseguido el premio que suponen el 95%.

A nivel mundial, este galardón está presente en 51 países, y España es el país con más distintivos para playas. En concreto, el 15 % de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en nuestro país. Además, es destacable que solo 7 playas y 2 puertos deportivos mantienen la bandera de forma consecutiva desde 1987 y se encuentran en España. Son: Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa Sant Joan), Calpe (playa La Fossa), Cullera (playa Sant Antoni), El Campello (playa Carrer la Mar), Gandía (playa Nord), Oleiros (playa Bastiagueiro), Club Náutico de Altea y Real Club Náutico Calpe.

Comunidad Valenciana : Liderando el ranking repite liderazgo la Comunidad Valenciana con 151 banderas en 48 municipios

: Liderando el ranking repite liderazgo la Comunidad Valenciana con 151 banderas en 48 municipios Andalucía : En segunda posición, con 143 distintivos azules, se sitúa Andalucía también en 48 municipios

: En segunda posición, con 143 distintivos azules, se sitúa Andalucía también en 48 municipios Galicia : El pódium lo completa Galicia con 118 banderas en 38 municipios

: El pódium lo completa Galicia con 118 banderas en 38 municipios Cataluña : Con 17 banderas menos que Galicia está Cataluña en 40 municipios

: Con 17 banderas menos que Galicia está Cataluña en 40 municipios Canarias : Consigue 52 distintivos en 29 municipios

: Consigue 52 distintivos en 29 municipios Baleares : 33 banderas azules en 15 municipios

: 33 banderas azules en 15 municipios Región de Murcia : Igualada con Baleares consigue 33 banderas en seis municipios

: Igualada con Baleares consigue 33 banderas en seis municipios Asturias : 16 distintivos en nueve municipios

: 16 distintivos en nueve municipios Cantabria : 11 en cinco municipios

: 11 en cinco municipios Extremadura : 8 en ocho municipios

: 8 en ocho municipios Melilla : La ciudad autónoma pierde un distintivo con respecto al año anterior y se queda con 3 banderas azules en un mismo municipio

: La ciudad autónoma pierde un distintivo con respecto al año anterior y se queda con 3 banderas azules en un mismo municipio País Vasco : Con 4, las mismas que en 2025, en cuatro municipios

: Con 4, las mismas que en 2025, en cuatro municipios Ceuta : no presenta cambios con respecto al año anterior mantiene 2

: no presenta cambios con respecto al año anterior mantiene 2 Madrid: con 1, también sin variación, en un municipio

Además de las playas también han sido reconocidos los puertos deportivos que este año superan en nueve los resultados del año anterior, un total de 111 estandartes, repartidos en 9 comunidades autónomas.