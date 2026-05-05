La lucha de Jessica, una madre que intenta recuperar a su hijo después de una denuncia falsa: "Me acusó de malos tratos"

El caso se remonta en el año 2020, en plena pandemia, cuando una amiga la denunció por presuntos maltratos mientras se encontraba en Almería tras dar a luz. Aunque una primera inspección no detectó indicios de riesgo para el menor, una segunda denuncia activó el protocolo de los servicios sociales, que decidieron separar al bebé de su madre.

"Cuando tuve el parto, después de 17 días mi compañera de piso llamó a servicios sociales acusándome de malos tratos a mi hijo. Creo que lo hizo por celos, ella tenía problemas de trastorno mental cuando le quitaron a su hijo", nos cuenta Jessica en una entrevista para Antena 3 Noticias.

Según explica Jessica, le quitaron su hijo sin hacerle previamente unas evaluaciones psicológicas y médicas concluyentes. "No solo no le hicieron pruebas toxicológicas ni psiquiátricas ni se demostró sufrimiento fetal físico", nos cuenta su abogada, Marta Boza.

Fue a partir de ese momento, cuando comenzó un largo proceso administrativo y judicial para intentar recuperar a su hijo. Y en ese inicio de lucha, las autoridades le exigieron condiciones como estabilidad laboral y vivienda en España, unos requisitos difíciles de cumplir teniendo en cuenta que España se encontraba en pleno confinamiento por la Covid-19.

En su intento por regularizar su situación, Jessica se trasladó a Cataluña, ya que asegura tener contactos allí que le ayudarían a poder encontrar vivienda y trabajo más rápido. Una decisión que no gustó a las instituciones, porque lo interpretaron como abandono. Y fue en ese período cuando el menor fue asignado a una familia de acogida, con la que ha vivido desde entonces.

Pero el caso dio un giro inesperado cuando la persona que había presentado la denuncia inicial se retractó y admitió que las acusaciones eran falsas. Una vez conocida la situación, una instancia judicial ordenó la devolución del menor a su madre biológica. Pero el proceso no terminó ahí. El Tribunal Supremo revisó el caso y, aunque reconoció posibles fallos en la actuación inicial de los servicios sociales, determinó que el niño debía permanecer con la familia de acogida. La decisión se basó en el principio del "interés superior del menor", argumentando que, tras varios años de convivencia, el niño estaba plenamente integrado en su entorno actual.

"Están perpetuando una situación, no tienen argumentos, están diciendo que ahora por el tiempo no vale la pena devolverle al niño. Iremos al constitucional y si hace falta al europeo", advierte la abogada.

6 años sin ver a su hijo

Jessica asegura que no ve a su hijo desde los 9 meses, y hace muchos años que no va a Francia. "Lo hago por él, hace muchos años que no voy a Francia, estoy aquí por él y seguiré luchando por él".

Una lucha que ha reabierto el debate sobre los protocolos de retirada de menores y la necesidad de mayores garantías en situaciones tan delicadas.

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